“공소청·중수청 설치법 19일 본회의 처리…검찰 수사권 완전 폐지 추진”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 18일 공소청·중대범죄수사청(중수청) 설치 법안과 관련해 “대통령은 검찰 개혁에 대한 의지가 조금도 변함이 없었고 그 의지가 한결같았고 높았다”고 했다.

정 대표는 이날 경남 진주시 MBC컨벤션진주 대연회장에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 대통령을 의심하지 말고 믿어 주고 당·정·청(민주당·정부·청와대)이 찰떡 공조를 하고 있다는 사실을 조금도 의심하지 말고 믿어 주기를 바란다”며 이같이 말했다.

이러한 정 대표 발언은 입법 과정에서 불거진 강성 지지층의 불안감을 해소하려는 포석으로 풀이된다.

정 대표는 입법 스케줄과 관련해 강한 자신감을 드러냈다. 그는 “오는 19일 (국회 본회의에서) 두 법을 처리하도록 하겠다”며 “수사에서 검찰은 완전히 손 떼(라는) 법 취지가 잘 살려질 수 있도록 끝까지 최선의 노력을 다하겠다”고 약속했다.

검찰 조직을 향한 경고와 당부의 메시지도 잊지 않았다. 정 대표는 “마치 ‘검찰부 법무청’이라는 오명이 있는 것처럼 눈에 보이게, 또 눈에 보이지 않게 휘둘렀던 권력은 이제 행사할 수 없다는 것을 검사 여러분이 명확히 알아주고 앞으로 태세 전환을 잘할 것을 부탁드린다”고 했다. 다만 정치적 편향성이 없는 대다수 일선 검사들을 향해서는 “깊은 위로의 말씀을 드리고 앞으로 잘해 줄 것을 부탁드린다”며 유화적인 태도를 보이기도 했다.

나아가 윤석열 정부 당시 검찰의 조작 기소 의혹을 규명하기 위한 국정조사 실시 의지도 재확인했다. 정 대표는 “국회가 앞장서 진상을 규명하고 무너진 사법 정의를 바로 세우겠다”며 “국가 공권력을 제멋대로 흔들어온 검찰에 대해 이제 메스를 대야 할 때”라고 목소리를 높였다.

또한 국정조사를 ‘답정너’라고 비판하는 국민의힘을 향해서는 “시작도 안 한 국정조사가 의심스럽다면 당당하게 특위에 참여하고 거기서 할 말을 하면 된다”며 야권의 적극적인 동참을 촉구했다.