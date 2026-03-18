주거 중심 오피스텔로의 시장 변화…공간 여유 갖춘 중대형 평형 수요 확대

1.5룸부터 3룸까지…‘롯데캐슬 르웨스트’ 즉시 입주 가능

강화된 부동산 규제로 아파트 시장 진입 장벽이 높아지면서 대안 주거상품에 대한 관심이 커지고 있다. 상대적으로 규제 부담이 덜한 오피스텔이 주거 대안으로 부각되는 가운데, 최근에는 방 2개 이상을 갖춘 중대형 오피스텔에 대한 수요도 확대되는 분위기다.

아파트 대안으로 주목받는 데에는 실거주 편의를 강화한 설계도 한몫하고 있다. 판상형 구조를 도입해 채광과 통풍을 개선하거나 수납 특화 설계, 발코니 적용 등을 통해 공간 활용도를 높인 것이 특징이다. 여기에 커뮤니티 시설과 보안 시스템까지 강화되면서 오피스텔이 단기 거주 중심이라는 기존 이미지를 벗고 장기 거주가 가능한 주거 유형으로 인식되는 모습이다.

그동안 오피스텔 시장은 투자 및 임대 중심 상품으로 인식되며 1~2인 가구를 겨냥한 소형 면적 위주 공급 구조가 이어져 왔다. 이에 따라 전용 30~40㎡대 물량이 시장의 대부분을 차지하는 구조가 형성됐다.

하지만 최근에는 주거 공간에 대한 인식이 변화하면서 보다 여유 있는 공간 구성을 찾는 수요가 늘고 있다. 특히 아파트 대안 주거지로 오피스텔을 고려하는 신혼부부와 맞벌이 가구의 경우 향후 가족 계획까지 고려해 방 2개 이상 구조를 선호하는 사례가 많다. 이에 따라 중대형 면적과 다실 구조를 갖춘 오피스텔이 새로운 주거 선택지로 부각되며 시장의 관심도 함께 높아지고 있다.

실제 부동산R114의 오피스텔 실거래 동향을 분석해 보면, 지난해 서울 전용 60㎡ 초과 오피스텔 거래량은 1003건으로 2024년(584건) 대비 약 1.7배 증가했다. 올해 1월 거래량도 118건으로 지난해 월별 거래량과 비교해 가장 많은 수준을 기록했다.

이런 가운데 서울 강서구 마곡지구에서 즉시 입주 가능한 ‘롯데캐슬 르웨스트’가 분양하고 있어 관심을 모으고 있다. 롯데건설이 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 선보인 ‘롯데캐슬 르웨스트’는 지하 6층~지상 15층 5개 동 규모의 복합 주거단지로, 오피스텔 전용 45~103㎡ 총 876실과 판매시설, 업무시설, 부대시설 등으로 이뤄졌다.

내부는 다채로운 평면 구성과 1.5룸, 2룸, 3룸 설계를 통해 1인 가구부터 4인 가구까지 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했다. 또 타입별로 발코니 면적을 제공해 실사용 공간을 넓혔다. 전용 69㎡ 타입은 3베이(bay) 판상형 구조로 설계해 통풍을 극대화했으며, 전용 91㎡ 타입은 3면 개방 타워형으로 설계해 탁 트인 도심뷰를 누릴 수 있다. 현관 중문, 전기오븐, 세탁기, 건조기, 김치냉장고, 냉장고 등이 무상으로 제공되는 ‘풀 퍼니시드’ 시스템도 갖췄다.

지상 2층과 지하 2층에 마련된 커뮤니티는 지역 최고 수준을 자랑한다. 지상 2층에는 맘스라운지, 키즈카페, 1인 독서실, 스터디룸, 오픈스터디, 라이브러리, 라운지&바, 다이닝&카페, 와인라운지 등이 들어선다. 지하 2층에는 피트니스, 실내골프클럽, 스크린골프, 락커룸, GX(그룹운동)룸, 탈의실 등 운동시설이 마련돼 있다.

롯데캐슬 르웨스트는 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권 입지에 위치했으며, 단지 지하 2층에 직접 연결되는 통로가 마련돼 편리한 이동이 가능하다. 이를 통해 강남, 여의도, 광화문 등 서울 핵심업무지구는 물론 수도권 전역으로 쉽게 오갈 수 있다. 김포공항까지는 차량으로 10분, 인천국제공항까지는 30~40분 거리다.

최근에는 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 예비타당성 조사를 최종 통과했다. 현재 5호선 종점인 방화역에서 검단신도시와 김포한강신도시 등을 잇는 광역철도 사업으로, 완료되면 마곡지구가 서울 서부권의 관문 역할을 하는 입지로 부각될 전망이다.

마곡산업단지가 도보권에 있어 직주근접 수요도 풍부하다. 현재 마곡지구에는 정보통신, 바이오, 나노, 그린과 같은 연구개발 분야의 국내외 기업 200여 곳이 입주 계약을 마쳤고, LG사이언스파크, 롯데, 코오롱 등은 이미 입주했다. 최근에도 다양한 기업의 입주가 이어지고 있다.

생활 인프라도 풍부하다. 마곡 마이스(MICE) 복합단지 내 상업시설을 비롯해 수도권 서남권 최대 규모의 트레이더스 마곡점이 도보권에 있으며, LG아트센터, 이대서울병원 등 문화·의료 인프라도 잘 갖춰져 있다. 롯데몰(롯데백화점, 롯데시네마, 롯데마트) 김포공항점, NC백화점 등 대형 쇼핑몰 이용도 용이하다.

한편, 분양홍보관은 롯데캐슬 르웨스트 AVENUE 일원에서 운영 중이다.