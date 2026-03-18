美·이스라엘 공습에 아들·참모와 함께 사망 혁명수비대 “바시즈 사령관도 피살”…보복 수위 주목

[헤럴드경제=서지연 기자] 이란 정부가 알리 라리자니 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장의 사망 사실을 공식 확인하며 미국과 이스라엘을 향해 강한 보복을 예고했다.

외신에 따르면 이란 국영매체들은 18일(현지시간) SNSC 성명을 인용해 라리자니가 미국과 이스라엘의 공습으로 아들, 참모, 경호원과 함께 사망했다고 보도했다. SNSC는 텔레그램 채널을 통해 “알리 라리자니는 순교했다”고 밝혔다.

마수드 페제시키안 이란 대통령도 별도 성명을 내고 강경 대응을 시사했다. 그는 “성스러운 이란 땅에서 순교자들의 피로 손을 물들인 테러리스트 범죄자들에게는 가혹한 복수가 기다리고 있다”며 미국과 이스라엘을 강하게 비난했다.

앞서 이스라엘 측은 라리자니 제거 사실을 먼저 공개했다. 이스라엘 카츠 국방부 장관은 전날 성명에서 “어젯밤 이스라엘군 공습으로 라리자니가 제거됐다”고 밝혔다.

이스라엘군은 동시에 바시즈 민병대 총지휘관 골람레자 솔레이마니도 함께 제거했다고 주장했으며, 해당 인물의 사망 사실은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)도 확인한 것으로 전해졌다.

이란 안보·군 수뇌부가 잇따라 타격을 받으면서 중동 지역 긴장이 한층 고조되는 가운데, 이란의 보복 수위와 방식이 향후 정세의 핵심 변수로 떠오르고 있다.