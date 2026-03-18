행사, 축제 역량 갖춘 마포구 소재 법인 또는 민간단체 3월 31일까지 모집 행사 분야 최대 1000만 원, 축제 분야 최대 3000만 원까지 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 3월 31일까지 ‘2026 마포구 지역 문화예술 행사 및 축제 지원사업’에 참여할 단체를 공개모집한다.

이번 사업은 지역 문화예술 생태계의 저변을 넓히고 예술인의 창작 기반을 더욱 단단히 다지는 동시에 구민의 문화 향유 기회를 확대하고자 추진됐다.

2026년 지원사업 예산은 총 1억4000만 원이다.

지원 분야는 ‘행사’와 ‘축제’ 두 가지로 나뉜다.

행사 분야는 공연과 전시, 백일장 등 지역의 문화적 이미지를 한층 풍성하게 할 수 있는 소규모 프로그램을 대상으로 하며, 단체별 200만 원에서 최대 1000만 원까지 지원한다.

축제 분야는 다양한 프로그램이 어우러지는 복합 문화예술 축제를 대상으로 하며, 단체별 200만 원에서 최대 3000만 원까지 지원한다.

지원 대상은 공고일 기준 주사무소가 마포구에 소재하고, 행사 또는 축제를 주관할 역량을 갖춘 법인 또는 민간단체다. 다만 정치, 종교, 상업적 목적의 사업이나 전년도 보조사업 정산을 완료하지 않은 단체 등은 지원 대상에서 제외된다.

접수는 3월 31일 오후 4시까지며, ‘보템e시스템’을 이용해 온라인으로 신청하면 된다.

접수된 사업은 서류 검토를 거쳐 선정심사위원회와 지방보조금관리위원회 심의를 통해 최종 선정되며, 결과는 5월 중 마포구청 누리집과 보탬e시스템에서 확인할 수 있다.

사업 대상자로 선정된 단체는 11월 30일까지 사업을 추진한 후 연말까지 정산을 완료해야 한다.

지난해에는 총 26개 단체가 선정됐으며, 행사 분야로는 여성백일장과 어린이사생대회, 사진전 등이 열렸다.

또 축제 분야로는 음식문화축제와 버스킹 축제, 청소년 축제, 한복 페스티벌 등이 개최돼 거리와 광장 곳곳에 문화의 온기를 더하고 일상에 다채로운 즐거움과 활력을 불어넣었다.

공개모집에 대한 자세한 사항은 마포구청 누리집 고시공고란에서 확인할 수 있다.

박강수 마포구청장은 “지역의 역량 있는 문화예술 단체들이 이번 공모를 통해 창의적인 문화 콘텐츠를 펼치고, 그 결과가 구민의 문화 향유로 이어지길 기대한다”고 말했다.