학부모 경제적 부담 완화하는 ‘종로형 보조금 지원사업’… 특별활동비 및 현장학습비 지원 영유아 급식비·간식비 추가 지원하고 교직원 처우 개선 노력, 공공보육 서비스 질적 도약 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 양질의 공공 보육서비스 제공을 위해 올 한해 전체 복지예산의 14.8%를 차지하는 342억 원을 투입한다.

구는 원아 수 감소로 폐원하는 어린이집이 증가하는 현실을 고려해 영유아를 위한 안정적이고 수준 높은 보육환경 조성을 위해 다양한 사업을 계획했다.

그중 학부모들의 경제적 부담을 완화하기 위해 추진하는 ‘종로형 보조금 지원사업’을 눈여겨볼 만하다. 수익자 부담으로 운영하는 2~5세 특별활동비를 월 1만2000원씩 지원하고 현장학습비도 연 1회 제공하며, 유아반 운영 어린이집 교사 인건비까지 지원하는 내용을 담았다.

아울러 구는 0~5세 영유아, 장애아, 다문화가정 자녀를 위한 보육료와 아동 연령대별 월 4700원부터 1만1060원까지 급식비, 간식비를 추가 지원한다.

보육 교직원의 처우 개선을 위한 예산에도 37억 원을 편성했으며, 어린이집 규모별로 난방비를 차등 지원하고 시설·환경개선비로는 4억 원을 투입한다.

어린이 가족의 단합과 소통, 보육인 사기 진작을 위해 구립어린이집연합회 주관으로 민간·가정어린이집까지 대대적으로 참여하는 문화·체육행사, 워크숍 역시 개최한다.

지역사회 육아 지원의 구심점 역할을 하는 육아종합지원센터 3개소(명륜점, 창신점, 옥인점) 운영에는 6억 원을 투입한다. 가정양육 지원을 위한 장난감도서관, 시간제보육, 부모 상담 및 교육, 유아미술 심리프로그램 또한 운영할 계획이다.

이외에도 학부모가 신뢰할 수 있는 투명한 보육환경 조성에 초점을 두고 어린이집 평가제와 지도점검을 병행한다.

2026년 3월 종로 내에는 구립, 민간, 직장 어린이집 등 총 58곳이 소재해 있으며 원아 수는 1936명이다.

정문헌 구청장은 “학부모와 영유아가 체감할 수 있는 의미 있는 보육 정책들이 속도감 있게 추진될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.