[헤럴드경제=나은정 기자] 70대 택시기사를 무차별 폭행해 의식불명에 빠뜨린 남성 승객이 피해자를 무려 70차례 폭행한 것으로 드러났다.

16일 JTBC ‘사건반장’과 경찰 등에 따르면 지난 5일 오후 7시쯤 충남 아산시 온양온천역 인근에서 50대 남성 A씨가 택시기사 B(70대)씨의 얼굴과 복부 등을 무차별 폭행했다.

당시 A씨는 예산에서 B씨의 택시에 탑승한 뒤 목적지를 묻는 말에 갑자기 욕설을 퍼부으며 위협을 시작했다. 그는 “네 목숨 온전하겠냐”, “너 내가 죽여줄게”, “너는 내가 죽일 거야” 등의 말을 반복하며 B씨를 폭행한 것으로 전해졌다.

공개된 블랙박스 영상에는 A씨가 주먹으로 택시기사를 때려 쓰러뜨린 뒤 발길질을 하는 등 약 70차례에 걸쳐 폭행하는 모습이 담겼다. B씨가 쓰러진 뒤에도 공격은 멈추지 않았다. A씨는 쓰러진 피해자를 내려다보며 “아직도 안 죽었어?”라면서 얼굴과 목 부위에 발을 올리고 체중을 실어 짓누르기까지 했다.

폭행으로 B씨는 얼굴 뼈가 조각날 정도로 심각한 안면 함몰과 두개골·갈비뼈 골절, 뇌경색까지 발생했다. 병원으로 긴급 이송됐으나 현재까지 의식을 회복하지 못한 채 중환자실에서 치료를 받고 있다.

피해자의 가족은 “병원에서 아버지 얼굴이 너무 심하게 훼손돼 알아볼 수 없을 정도였다”며 “동생에게 아버지를 안 보는 게 좋겠다고 말할 정도로 상태가 심각했다”고 밝혔다. 얼굴 부위 수술조차 갑작스러운 심정지가 발생해 진행하지 못했으며, 상태가 위독해 면회마저 제한된 상황이라고 토로했다.

경찰 조사 결과 A씨는 현직 시내버스 기사이자 재직 중인 회사의 노조위원장인 것으로 확인됐다. 그는 경찰 조사에서 “술에 취해 기억이 나지 않는다”고 주장한 것으로 알려졌다.

경찰은 당초 특정범죄가중처벌법상 운전자 폭행 혐의를 적용해 구속영장을 신청했다가 이후 혐의를 살인미수로 죄명을 변경해 지난 13일 검찰에 송치했다.