부산시·보건복지부·건강보험정책심의위원회 참석 공공병원 역할 강화, 지역 필수의료 확충 등 현안 논의

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 16일 오후 3시 서울 스퀘어빌딩 스마트워크센터에서 지역의료 현안 해결을 위한 ‘침례병원 공공병원화 간담회’를 개최했다. 이날 간담회에는 김경덕 행정부시장과 시민건강국장, 공공의료정책팀장, 공공보건의료지원단장 등 시 관계자와 보건복지부 보험정책과장, 건강보험정책심의위원회(이하 건정심) 소위원회 위원장이 참석했다.

간담회에서 이들은 ▷공공병원 역할 강화와 지역의료 체계 협력 ▷건강보험정책과 지방자치단체 보건의료정책 간 연계 ▷지역 필수의료 기반확충 방안 등 지역의료 현안을 논의했다.

부산시는 지역 공공의료 확대와 시민 의료 접근성 향상을 위한 정책 방향을 설명하고 건강보험정책 차원의 협력 필요성을 강조했다. 이와 함께 침례병원 공공병원화 추진을 위한 건정심의 조속한 현장방문을 요청했다.

1955년 영도에서 개원한 침례병원(부산왈레스기념 침례병원)은 동부산권을 대표하는 민간 종합병원(600병상 규모)으로 운영되다가, 2010년대 들어 만성 적자와 누적 부채로 심각한 재정난을 겪었다. 임금 체불과 휴업 연장이 반복되던 2017년 7월 부산지법이 “총자산 약 895억7900만원, 부채 약 967억1600만원으로 채무초과, 지급불능 상태”라며 파산을 선고했고, 62년 역사를 뒤로 문을 닫았다.

파산선고 후 파산관재인 선임과 채권자 집회 등 법적 절차가 진행됐고, 병원 기능은 완전히 중단된 채 장기간 방치되면서 동부산권 공공의료 공백 문제가 부각됐다.

시는 지난 2017년 파산한 침례병원 문제 해결과 동부산권 의료 공백 해소를 위해 건물 신축비 전액 지원과 건정심 요구사항인 운영적자 10년 보전 수용 등 재정지원 방안을 마련하며 공공병원화 추진 의지를 지속적으로 밝혀온 바 있다.

김경덕 시 행정부시장은 “지역간 의료격차 해소와 시민 건강권 보장을 위해서는 지방정부와 건강보험 정책 간 긴밀한 협력이 필요하다”면서 “침례병원 공공병원화 추진 등 지역 공공의료 기반을 지속적으로 확충하고, 필수의료체계 강화와 의료서비스 질 향상을 위해 건강보험 관계기관과 협력하겠다”고 말했다.