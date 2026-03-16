CGV, BTS 컴백 기념 시네마 행사 진행

[헤럴드경제=손미정 기자] CGV가 BTS의 컴백과 함께 진행되는 ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL(더 시티 아리랑 서울)’의 영화관 행사인 ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL–EXPERIENCE IN CINEMAS(익스 피리언스 인 시네마)’를 오는 22일 CGV용산아이파크몰에서 단독 진행한다.

‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL’은 방탄소년단의 다섯 번째 정규 앨범 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 서울 전역을 하나의 문화 체험 공간으로 확장하는 프로젝트다.

프로젝트의 일환으로 CGV는 ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL – EXPERIENCE IN CINEMAS’를 통해 극장 공간을 활용한 다양한 팬 이벤트를 선보인다.

먼저 CGV용산아이파크몰 15개 상영관에서는 ‘아리랑’에 수록된 전곡과 비주얼 아트 영상이 결합된 노래방 콘셉트의 상영회가 진행된다. 관객들은 노래를 함께 따라 부르며 신곡 앨범을 즐길 수 있으며, 응원봉 지참도 가능하다. 입장 팔찌와 스페셜 넘버링 티켓, 미션 스탬프 투어 엽서로 구성된 ‘시네마 키트’도 제공된다. 상영회는 약 40분간 진행되며 총 45회차, 약 8000여석 규모로 운영될 예정이다.

CGV용산아이파크몰 7층 로비에는 신규 앨범을 테마로 한 포토존과 메시지월, 윷놀이와 딱지치기, 투호 놀이 등 한국 전통 놀이 참여 이벤트로 구성된 팝업 공간이 마련된다. SCREENX관 입구에는 앨범 키 아트를 활용한 랩핑 연출이 진행될 예정이다. ‘노래방 상영회’ 티켓 구매 시 로비 공간부터 상영관까지 이어지는 ‘극장형 앨범 체험’ 프로그램 등 색다른 경험을 즐길 수 있다.

이와 함께 CGV용산아이파크몰 로비의 대형 디지털 미디어와 서울 주요 디지털 미디어에서 방탄소년단의 새 앨범 비주얼을 활용한 미디어아트도 선보인다. 프리미엄 미디어 아트 서비스 LED.ART와 협업해 진행된다.

공식 오프라인 판매처인 위버스 럭키스토어에서는 정규 5집 앨범 판매와 함께 구매자 대상 미공개 셀피 포토카드 특전을 제공한다. 매점에서는 기간 한정 메뉴인 ‘THE CITY 에이드’를 만나볼 수 있다.

예매는 오는 18일 오후 5시 CGV 모바일 앱과 홈페이지에서 오픈될 예정이며 티켓 가격은 2만원이다. 관련 자세한 사항은 CGV 모바일 앱과 홈페이지에서 확인할 수 있다.

전정현 CGV 콘텐츠운영팀장은 “방탄소년단의 컴백을 기념해 음악과 팬 체험 콘텐츠를 결합한 새로운 형태의 프로그램을 CGV에서 선보일 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 극장을 다양한 문화 경험을 즐길 수 있는 공간으로 확장해 나가겠다”고 말했다.