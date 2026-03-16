“전남 동부·서부권 양쪽에 국립의대 병원 설립”

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 6.3 지방선거에서 전남광주통합특별시장에 출마한 김영록 예비후보가 전남 동부권에 반도체 공장을 유치하겠다고 선언했다.

전남 동부권(여수·순천·광양시) 등은 석유화학산단과 제철소, 광양항컨테이너부두, 여수공항, 주암댐 등이 집적돼 있어 반도체 산단에 유리한 입지조건을 갖추고 있다는 평가다.

김영록 예비후보(전남지사)는 16일 순천시에서 기자회견을 열어 “대표 기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 대규모로 투자한 ‘반도체 도시’ 경기 용인도 이제는 더 공장을 지을 수 없는 과부하 상태”라며 “저렴한 전기요금, 안정적인 용수, 넓은 산업용지가 있는 천혜의 조건을 갖춘 우리 전남 동부권이 반도체 중심지로 대 도약할 기회이므로 지역 발전의 호기로 삼겠다”고 강조했다.

그는 구체적으로 “전남 동부권에 전 세계 AI 기업 수요에 대응하는 초대형 HBM·HBF 메가 팹(Fab)을 유치하고 배후도시를 조성해 글로벌 공급망 핵심 축으로 만들겠다”면서 “광양만권을 중심으로 세계 최대 수준의 집적회로 공장을 만들고, 고순도 용수 인프라 패키지를 지원하겠다”고 밝혔다.

전남 동부권의 미래를 바꿀 6대 공약을 발표한 김영록 예비후보는 “동부권을 첨단 반도체와 수소 산업의 에너지가 공존하는 대한민국을 대표하는 첨단 미래 신도시로 만들어 일자리와 주거, 친환경 에너지가 선순환을 이루는 30만명 규모의 대한민국 최첨단 미래 도시가 추가로 형성될 것”이라며 “광양·순천 일원 RE100 미래 첨단 국가 산업단지를 120만 평에서 200만 평 규모로 확대해 ‘미래 첨단산업 복합 콤플렉스’로 조성하고 이차전지와 반도체 핵심 거점으로 육성하겠다”고 말했다.

김 예비후보는 또한 전남광주특별시 3개 주청사 중 하나인 동부청사를 확대 개편하겠다는 공약도 발표했다.

그는 “전남과 광주가 통합되면 동부청사를 동부권 주청사로서 위상을 높이고, 산업과 해양·관광·교통·환경 등 동부권 핵심 기능을 원스톱 처리하는 행정 허브로 구축하겠다”면서 “동부권에 지역 여건에 맞는 환경관리공단, 수협중앙회, 한국산업기술진흥원 등 공공기관을 이전·유치하고, 일자리를 확충해 청년이 돌아오는 특별시를 만들겠다”고 말했다.

김 예비후보는 동부권 국립의대 병원 설립 추진도 약속했다.

그는 “전남 동부권은 여수산단과 광양제철소 등 중화학 산업단지가 밀집해 산업재해와 응급의료 수요가 큰데도 이를 감당할 공공의료 인프라가 많이 부족하다”며 “전남 동부권과 서부권 양쪽에 국립의대 병원을 설립하기로 정부와 협의를 마쳤으며 하루 빨리 국립 의대병원이 설립되도록 하겠다”는 설명도 덧붙였다.

민주당 소속 김 예비후보는 동부권 6대 발전 전략을 통해 동부권을 대한민국 미래 첨단 산업과 글로벌 관광의 중심지로 부상시키겠다는 계획도 발표했다.