정원오·박주민·전현희 등 정치·지역 인사 등 1000여명 참석...사실상 더불어민주당 동대문구 출마자 출정식

[헤럴드경제=박종일 선임기자]최동민 더불어민주당 동대문구청장 예비후보는 14일 오후 3시부터 5시까지 제기동역 2번 출구 불로장생타워 10층에서 선거사무소 개소식을 내외빈을 비롯한 1000여명의 지지자들이 참석한 가운데 성황리에 개최했다.

이날 행사에는 장경태 국회의원(더불어민주당 서울시당위원장)을 비롯해 정원오·박주민·전현희 더불어 민주당 서울시장 예비후보, 최동민후보의 후원회장인 이기영 배우와 손병호 배우, 백은종 서울의소리 대표, 안진걸 민생경제연구소장 등 내빈들이 참석해 축하와 격려를 보냈다.

특히 동대문구 지방의회 출마예정자들이 모두 참석해 사실상 더불어민주당 동대문구 출마자들의 출정식을 방불케 했다.

또, 유덕열 전 동대문구청장을 비롯한 시·구의원 등 지역인사들과 고문단을 비롯한 지역원로, 전현직 시·구의원들도 대거 참석해 자리를 빛냈다.

최동민 예비후보는 이날 행사에서 인사말을 통해 “오늘 개소식은 단순한 선거운동의 시작이 아니라, 동대문이 새로운 10년을 향해 나아가는 역사적 출발점”이라며 “같은 도시라도 누가 운영하느냐에 따라 주민의 삶은 전혀 다른 모습이 된다”고 역설했다.

이어 “이재명 정부가 국민에게 약속한 변화는 주민의 일상과 가장 가까운 곳에 있는 지방정부가 제대로 움직일 때 비로소 완성된다”며 “동대문이 바뀌어야 서울이 바뀌고, 서울이 바뀌어야 대한민국이 바뀐다. 반드시 말보다 실천이 앞서는 구청장이 되어 이재명 정부의 성공을 현장에서 뒷받침하는 든든한 파트너가 되겠다”고 밝혔다.

최후보는 이날 동대문의 발전 가능성에 대해 “동대문은 어느 자치구보다 풍부한 성장의 잠재력을 품고 있다”며 “지금 필요한 것은 그 잠재력을 실질적 변화로 이어낼 실행력 있는 리더십”이라고 강조했다. 그러면서 “구민 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울이며 함께 동대문의 변화와 발전을 반드시 이뤄내겠다”고 다짐했다.

배우자인 이승아 작가와 자녀들도 무대에 올라 참석자들에게 감사의 인사를 전했다. 이승아 작가는 남편의 사람됨에 대한 믿음과 구민을 위한 헌신의 뜻을 나누며 따뜻한 응원의 말을 전해 참석자들의 큰 박수를 받았다.

최동민 예비후보는 “많은 분들의 성원이 저를 더욱 단단하게 만든다”며 “처음의 마음 그대로, 끝까지 흔들림 없이 뛰겠다”고 각오를 다졌다.

청와대 행정관, 서울시 정무보좌관, 이재명 대선후보 부대변인을 역임한 최동민 예비후보는 중앙과 지방을 아우르는 폭넓은 행정 실무 경험을 바탕으로 ‘이재명 정부의 동대문구청장’을 천명하며 이번 6·3 지방선거에 출마했다