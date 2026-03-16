위데이터랩ㆍ한국AI마케팅연구소 주최 2기 교육 총괄은 이동현 감독이 맡아 “제작은 물론 글로벌영화제 출품까지” 31일부터 한달간…강의ㆍ특강 10회

[헤럴드경제=김영상 기자] AI 기술을 활용해 영화와 영상 콘텐츠를 제작하는 실전 교육 프로그램 ‘AI Film & Contents’ 2기 과정이 열린다.

한국AI마케팅연구소와 위데이터랩은 AI Film & Contents 시네마 제작 교육으로 글로벌 AI 영화제 출품을 위한 AI 영화 제작 온ㆍ오프라인 교육’ 2기 과정을 오는 3월 31일부터 시작한다고 16일 밝혔다.

이번 교육은 단순한 AI 툴 활용 강의를 넘어, AI를 활용해 실제 영화와 영상 콘텐츠를 제작하고 국내외 영화제 출품까지 이어지는 프로젝트형 교육 과정으로 기획됐다.

교육은 최근 생성형 AI 기술의 발전으로 영상 제작 방식이 빠르게 변화하면서 전문 영화 제작자 뿐 아니라 일반 창작자와 콘텐츠 크리에이터들도 AI를 활용한 영상 제작에 큰 관심을 보이고 있는 흐름에서 마련됐다. 이에 이번 교육은 영화, 광고, 콘텐츠 영상 등 다양한 미디어 제작 역량을 키울 수 있는 실전 창작 프로그램으로 운영된다.

교육의 총괄은 한국AI마케팅연구소 대표인 이동현 감독이 맡는다. 이 감독은 현재 한성대학교 창의융합대학 AI응용학과 교수, 서울미디어대학원대학교 특임교수, 건국대학교 미래지식교육원 외래교수로도 활동하며 AI 콘텐츠 교육을 활발하게 진행하고 있다.

이동현 감독은 “AI는 단순히 영상을 자동으로 만들어주는 도구가 아니라 감독의 상상력과 연출을 확장하는 새로운 창작 파트너”라며 “이번 교육을 통해 전국의 창작자와 일반인 크리에이터들이 AI를 활용해 자신만의 영화와 콘텐츠를 직접 제작하고 글로벌 영화제 출품까지 도전할 수 있도록 돕고자 한다”고 말했다.

이번 과정에서는 AI 영화 제작 전 과정을 단계적으로 다루게 된다. 스토리 기획과 시네마틱 콘셉트 설계, AI 이미지 및 영상 생성, 장면 연출과 편집, 콘텐츠 완성, 그리고 국내외 AI 영화제 출품 전략까지 실제 창작 과정 중심의 교육이 진행된다.

교육은 Zoom 온라인과 현장 오프라인을 병행하는 방식으로 운영되며, AI 영화 제작 뿐 아니라 광고, 숏폼 콘텐츠, 미디어 영상 등 다양한 콘텐츠 제작에도 활용할 수 있도록 구성됐다.

강사진 역시 영화와 콘텐츠, AI 창작 분야의 전문가들이 참여한다. 이동현 감독을 비롯해 AI 활용 교육 전문가 윤성임 박사, 김홍익 영화감독, 비주얼 아티스트 그림달, AI활용 유채린, 홍순성 작가, CODA, 이승주 AI 아티스트 등 다양한 분야의 전문가들이 강의와 특강을 진행할 예정이다.

교육은 3월 31일부터 4월 22일까지 약 4주 동안 진행되며, 총 8회 강의와 2회 특강으로 구성된다. 수강생들은 교육 과정에서 직접 AI 기반 영상 콘텐츠를 제작하고 이를 바탕으로 AI 영화제 및 다양한 콘텐츠 플랫폼 출품에 도전할 수 있다.

권건우 위데이터랩 대표는 이번 2기 교육에 대해 “AI 기술을 활용한 콘텐츠 창작 시대가 본격적으로 열리고 있는 만큼, 영화 제작자 뿐 아니라 일반 창작자와 크리에이터들에게 새로운 기회를 제공할 것”이라며 “전국의 창작자들이 참여해 AI 기반 영상 콘텐츠 제작 역량을 키우고 글로벌 콘텐츠 시장에 도전할 수 있는 계기가 되길 기대한다”고 했다.

건양대학교 겸임교수이자 한국AI마케팅연구소 교육이사인 윤성임 박사는 “AI 기술이 빠르게 발전하고 있지만 결국 콘텐츠의 핵심은 사람의 이야기와 상상력”이라며 “이번 교육은 단순히 AI 툴을 배우는 것 뿐만 아니라 창작자들이 자신만의 이야기와 콘텐츠를 설계하고 실제 작품으로 완성해 볼 수 있는 창작 중심 교육 과정이 될 것”이라고 했다.

주최 측은 앞서 이번 교육을 수료한 1기와 2기 참여자들을 대상으로 국내는 물론 해외 국제 영화제 출품을 위한 가이드와 출품 지원 프로그램도 함께 운영할 계획이라고 했다. 이를 통해 교육 과정에서 제작된 작품들이 실제 영화제에 출품될 수 있도록 창작자들의 글로벌 진출을 적극 지원할 방침이다.

한편 AI Film & Contents 제작 교육 2기 과정은 현재 구글폼을 통해 참가 신청을 받고 있으며, 이와 관련한 설명회도 진행할 예정이다. 생성형 AI를 활용한 영상 콘텐츠 제작과 영화 창작에 관심있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다.

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