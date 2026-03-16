[정가은 인스타그램]
[정가은 인스타그램]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 정가은이 유쾌한 입담으로 자신의 연애관을 솔직하게 털어놨다

최근 유튜브 채널 ‘유정 그리고 주정’에는 ‘딸 혼자 키우는 돌싱녀의 일탈은 어디까지?’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 서유정은 정가은에게 “너는 무조건 어린 건 싫냐”고 이상형을 묻자 정가은은 “안 된다”고 단호하게 답했다.

그러자 서유정은 “그럼 80대는 어떠냐”고 농담 섞인 질문을 던졌고 정가은은 “80대면 나랑 30살 차이인데”라며 당황한 반응을 보였다.

[유튜브 채널 ‘유정 그리고 주정’]
[유튜브 채널 ‘유정 그리고 주정’]

이어 서유정이 “1000억을 가진 80대라면?”이라는 조건을 붙이자 정가은은 “아이 뭐… 안 될 건 없지만”이라고 답해 웃음을 자아냈다.

서유정은 이어 “80대 1000억 자산가 VS 너랑 동갑인 재웅 PD”라는 밸런스 게임을 제안했다.

이에 정가은은 “언니 그 돈이 중요한 게 아니라 80대 어르신이 나 좋다고 하면 공경하는 마음으로…”라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

정가은은 “너무 차이가 많이 나는 건 그렇지만”이라며 나이 차이에 크게 얽매이지 않는 모습을 보였다.

이어 “연하는…”이라며 고개를 저었고 “동갑이면 괜찮다”고 자신의 연애관을 밝혔다.

한편 정가은은 지난 2016년 사업가와 결혼해 딸을 얻었지만 2018년 이혼했다. 전 남편이 정가은 명의를 도용해 투자금 132억원을 가로챈 사실이 알려지면서 파장을 낳기도 했다. 이후 정가은은 딸을 홀로 키우며 방송 활동을 이어가고 있다. 최근에는 택시 운전에 도전하고 보험 설계사 자격증을 취득하는 등 새로운 도전을 이어가며 화제를 모았다.


choigo@heraldcorp.com