전기·가솔린 JCW 두 모델 한정 판매 1965년 전설적 우승 차량 디자인 재해석

[헤럴드경제=정경수 기자] MINI 코리아가 클래식 Mini 쿠퍼의 1965년 몬테카를로 랠리 우승을 기념하는 특별 모델 ‘MINI 1965 빅토리 에디션’을 출시한다고 16일 밝혔다.

‘MINI 1965 빅토리 에디션’은 1965년 몬테카를로 랠리에서 우승을 차지한 전설적인 Mini 쿠퍼의 유산을 현대적으로 재해석한 모델이다. 당시 Mini 쿠퍼는 뛰어난 민첩성과 혁신적인 기술을 바탕으로 혹독한 기상 조건에서도 우수한 성능을 발휘하며 세계 모터스포츠 역사에 이름을 남겼다.

이번 에디션은 순수전기 모델 ‘디 올-일렉트릭 MINI JCW’와 내연기관 모델 ‘더 MINI JCW’ 두 가지 파워트레인으로 선보인다. MINI의 고성능 브랜드 JCW의 스포티한 주행 감성을 기반으로 랠리 우승 차량에서 영감을 받은 디자인 요소를 더해 차별화된 내외관을 완성했다.

외관에는 1965년 몬테카를로 랠리 우승 차량을 연상시키는 디자인을 적용했다. 칠리 레드 색상의 차체에 JCW 모델 최초로 화이트 루프를 조합했으며 보닛과 트렁크 도어에 흰색 스트라이프를 더해 레이스 감성을 강조했다. 보닛 스트라이프에는 당시 우승 차량의 번호를 양각으로 표현해 상징성을 더했다.

차체 측면에는 랠리 출전 차량 번호인 ‘52’ 그래픽을 배치했으며 18인치 JCW 랩 스포크 투톤 알로이 휠에는 전용 휠 캡과 ‘52’ 넘버링 밸브 캡을 적용했다. 또한 몬테카를로 랠리 우승 연도를 기념하는 ‘1965’ 엠블럼을 리어 스트라이프와 C필러 상단 등에 적용했다.

실내에는 JCW 특유의 스포티한 감성을 기반으로 에디션 전용 디자인을 더했다. 도어 실 플레이트에는 ‘1965 빅토리 에디션’ 전용 엔트리 실을 장착했으며 도어 래치 위쪽에는 몬테카를로 랠리 참가 선수 이름과 차량 번호 등을 담은 출전 정보를 반영했다. JCW 스포츠 스티어링 휠과 센터 콘솔 박스에는 ‘1965’ 레터링을 적용해 특별함을 강조했다.

순수전기 모델은 최고출력 258마력, 최대토크 35.7㎏·m의 전기모터를 탑재해 정지 상태에서 시속 100㎞까지 5.9초 만에 가속한다. 1회 충전 주행거리는 291㎞(국내 기준)다.

내연기관 모델은 최고출력 231마력, 최대토크 38.8㎏·m의 MINI 트윈파워 터보 직렬 4기통 가솔린 엔진과 7단 스텝트로닉 스포츠 더블 클러치 자동변속기를 탑재했다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속 시간은 6.1초다.

두 모델 모두 액티브 크루즈 컨트롤과 차로 유지 어시스트를 포함한 ‘드라이빙 어시스턴트 플러스’, 서라운드 뷰와 리모트 3D 뷰, 드라이브 레코더 등을 포함한 ‘파킹 어시스턴트 플러스’ 등 다양한 안전 및 편의 사양을 갖췄다.

‘MINI 1965 빅토리 에디션’은 MINI 코리아의 온라인 판매 채널 ‘MINI 샵 온라인’을 통해 한정 판매된다. 순수전기 모델은 25대, 내연기관 모델은 50대만 판매되며 국내 판매 가격은 각각 6150만원, 5610만원이다.

한편 MINI 코리아는 올해 ‘디 올-일렉트릭 MINI 폴 스미스 에디션’에 이어 다양한 라이프스타일을 반영한 총 11종의 신규 에디션 모델을 순차적으로 선보이며 브랜드 경험을 확대한다는 계획이다.