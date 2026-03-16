출근길 도어스테핑서 “북미 대화 필수” “北 방사포, 한미 군사연습 대응 성격” 방미·방중 계획 묻자 “검토 중”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정동영 통일부 장관은 16일 “김민석 국무총리와 도널드 트럼프 대통령의 대화를 통해 트럼프 대통령이 여전히 북미 대화에 높은 관심과 의지를 갖고 있다는 것을 재확인했다는 의미가 있다”고 강조했다.

정 장관은 이날 오전 정부서울청사 1층 로비에서 기자들과 만나 김 총리의 트럼프 대통령 면담을 이같이 평가하고 “이 불씨를 살려나가야 한다”고 주장했다.

트럼프 대통령이 관련 언급을 내놓은 뒤 북한이 동쪽으로 방사포를 발사하는 등 도발한 것을 두고선 “한미 군사 연습에 대한 대응 성격이 강한 것이라고 본다”고 했다.

또한 최근 트럼프 대통령이 이란에 대한 함정 파견을 조건으로 미중 대화를 압박하면서 사실상 북미 회담이 어려워진 것 아니냐는 지적에 “북미정상회담에 대한 미 정부의 희망은 가능성이 낮냐 높냐의 문제가 아니라, 반드시 성사가 돼야 한다고 생각한다”고 했다.

그는 “왜냐하면 북한을 위해서도 이익이 되는 일이고, 또 한반도 전체, 미국을 위해서도 좋은 일이기 떄문에 공동의 이익이라고 생각한다”고 거듭 말했다.

이어 “그런 차원에서 북측이 트럼프 대통령의 북미대화에 대한 높은 관심과 의지 표명 기회를 놓치지 않았으면 좋겠다”고 했다.

정 장관은 다만 김 총리로부터 미국에서 있었던 트럼프 대통령과의 대화 관련질문에 “김 총리께서 귀국하면 직접 물어보라”며 말을 아꼈다. 방미·방중 계획을 묻는 말엔 “계속 검토 중”이라고만 했다.

트럼프 대통령이 요구한 호르무즈 군함 파견 문제가 한반도는 물론 북미 대화에도 악영향을 끼칠 가능성을 두고선 “일반적으로는 부정적인 영향을 미친다고 해석을 하지만, 트럼프 대통령은 문제 해결을 위해 전쟁도 대화도 결심할 수 있는 그런 성향의 지도자라는 말씀을 드린다”며 낙관했다.

정 장관이 과거 주장했던 대북 특사가 지금이라도 파견될 가능성을 묻는 말에 그는 “이제 접촉이 끊어진 상황에서 대북특사가 현재로서는 어렵지 않겠나”라고 했다.

정 장관은 이날 거듭 북미 대화가 미국에게도 도움이 된다고 했다. 그는 “미국으로서도 세계 정세를 관리하는 데 있어 한반도 정세를 안정화시킬 필요가 있기 때문에 북미대화는 필수라고 말씀드린다”면서 “(북한이) 핵보유국으로서의 지위 인정, 이런 것을 조건으로 걸고 있기 때문에 그런 바탕에서 고심하지 않겠나 생각한다”고 덧붙였다.