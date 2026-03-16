100여가지 패턴에 나무·돌 질감 살린 디자인 구현해줘

고객의 취향을 고려한 맞춤형 가구 제작을 가능하게 하는 보드제품이 눈길을 끈다.

인테리어자재 기업 한솔홈데코의 가구소재 ‘한솔 스토리보드’(사진)다. 100여가지 다양한 패턴을 바탕으로 개인 라이프스타일을 고려한 맞춤형 가구디자인을 제안한다.

한솔 스토리보드는 자체 생산한 MDF(중밀도섬유판)표면에 ▷식품포장 용기에 사용되는 PET, PP ▷높은 내후성으로 자동차 외장재에 사용되는 ASA ▷우수한 내마모성을 가진 LPM 등의 표면재를 접착한 가구소재다. 주방가구, 붙박이장, 오픈장, 현관장 등 다양한 가구제작에 활용된다.

시그니처, 스페셜, 엔트리, 테크니컬 4가지 라인에 100여가지 패턴을 구성해 선택의 폭을 넓혔다. 이를 활용해 고객들은 주방, 거실, 아이방 등 공간별 특징에 따라 원하는 디자인의 맞춤가구를 제작할 수 있다.

한솔 스토리보드 LPM은 깊이감 있는 표면구성으로 우드, 스톤 등 자연물의 사실적 질감을 살린 게 특징이다. 이를 활용해 석재 주방상판과 가구 전체의 톤을 맞춘 통일감 있는 디자인의 주방가구를 완성할 수 있다. 세로 2740mm 크기여서 높은 천고를 가진 공간에도 이음부위 없이 한번에 시공할 수 있게 해준다.

한솔홈데코는 한솔 스토리보드와 동일한 패턴의 인테리어필름 ‘한솔 스토리필름’도 함께 운영 중이다. 이를 활용해 가구주변 벽면과 몰딩까지 같은 디자인으로 마감해 공간의 완성도를 한층 높일 수 있다고 설명했다.

조문술 기자