[헤럴드경제=박연수 기자] 무신사 트레이딩이 유통하는 ‘잔스포츠’가 롯데백화점 부산본점에 신규 매장을 연다고 16일 밝혔다.

매장은 잔스포츠의 일곱 번째 공식 오프라인 매장이다. 부산에서는 두 번째다. 롯데백화점 부산본점 7층에 61㎡(약 19평) 규모로 들어섰다.

무신사 트레이딩 관계자는 “전 세대를 아우르는 라이프스타일 백팩 브랜드로 입지를 다지겠다”고 말했다.