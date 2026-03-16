[헤럴드경제=박연수 기자] 무신사 트레이딩이 유통하는 ‘잔스포츠’가 롯데백화점 부산본점에 신규 매장을 연다고 16일 밝혔다.
매장은 잔스포츠의 일곱 번째 공식 오프라인 매장이다. 부산에서는 두 번째다. 롯데백화점 부산본점 7층에 61㎡(약 19평) 규모로 들어섰다.
무신사 트레이딩 관계자는 “전 세대를 아우르는 라이프스타일 백팩 브랜드로 입지를 다지겠다”고 말했다.
siuu@heraldcorp.com
입력 2026-03-16 10:37:24
[헤럴드경제=박연수 기자] 무신사 트레이딩이 유통하는 ‘잔스포츠’가 롯데백화점 부산본점에 신규 매장을 연다고 16일 밝혔다.
매장은 잔스포츠의 일곱 번째 공식 오프라인 매장이다. 부산에서는 두 번째다. 롯데백화점 부산본점 7층에 61㎡(약 19평) 규모로 들어섰다.
무신사 트레이딩 관계자는 “전 세대를 아우르는 라이프스타일 백팩 브랜드로 입지를 다지겠다”고 말했다.
“4.5억 더 내고 이사 안갈게요” 서초 전세 재계약 70%인데 갱신권 안써 [부동산360]
16일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 올해 2월 서초구 아파트 전세 거래는 548건, 이 중 재계약은 379건(69.2%)인 것으로 집계되었는데, 이는 공급 부족으로 인한 전셋값 상승세가 지속되며 신규 임대차 계약을 맺고 이사하는 것보다 기존 집에서 계속 거주하기를 수요가 증가한 영향으로 풀이된다.
“나도 좋았지만 10억 줘” 女녹취록 공개…‘성추행 누명’ 뮤지컬 배우, 억울함 호소
[헤럴드경제=장연주 기자] 뮤지컬 배우 한지상(44)이 최근 성균관대학교 연기예술학과 강사 임용 철회 사태의 계기가 된 6년전 성추행 의혹에 대해 재차 억울함을 호소했다. 그러면서 피해를 입었다는 여성의 녹취록을 공개했다. 한지상은 지난 13일 자신의 유튜브채널에 “그 동안 풀리지 않았던 부분들에 대해 명확하게 말씀드리고자 영상을 촬영하게 됐다”며 지난 2020년부터 불거진 여성 팬 A씨와의 갈등 및 법적 공방 과정을 상세히 설명했다. 한지상은 당시 동료 선배를 통해 소개받은 A씨와 호감을 갖고 만남을 가졌으며, 이 과정에서 자연스러운 스킨십이 있었다고 주장했다. 그는 “2017년 같이 공연하던 선배가 인스타그램 DM을 통해 한 여성이 소개 요청을 했다며 캡처본을 건넸다”며 “여성이 본인 직업·연락처와 개인적으로 만나고 싶다는 내용을 보냈기에, 작품 끝나고 여유가 생겼을 때 연락했고 온라인상으로 연락을 나누다가 직접 만나게 됐다”고 기억했다. 그는 이어 “말이 잘 통했고 호감을 느껴
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.