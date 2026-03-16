핸드크림·바디로션·바디워시·핸드워시 등 1억4000만원 상당 후원 중기사랑나눔재단, 3월 인천 부평 파인트리홈서 올해 첫 봉사활동 예정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업사랑나눔재단은 논픽션과 함께 16일 서울 용산구 아동보육시설 혜심원을 찾아 1억4000만원 상당의 화장품 3만개를 기부하는 전달식을 진행했다고 밝혔다.

이번 기부 물품은 핸드크림, 바디로션, 바디워시, 핸드워시 등 4개 제품으로 구성됐다. 후원 물품은 전국 아동시설과 노숙인시설, 미혼모시설 등 15개 복지시설에 전달됐다.

논픽션은 향을 통해 내면의 힘을 표현하는 라이프스타일 프래그런스 브랜드다. 일상 속에서 자신에게 집중하고 내면의 이야기에 귀 기울이는 경험을 제안하며 국내외에서 사업을 전개하고 있다.

논픽션은 지난해 경상권 산불 피해 당시에도 이재민을 위해 바디용품과 핸드워시 6000개를 기부하는 등 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

김미정 논픽션 이사는 “후원 물품이 필요한 대상들에게 전달되고 뜻깊은 자리가 마련돼 감사하다”며 “앞으로도 중기사랑나눔재단을 통해 소외계층을 위한 나눔에 꾸준히 동참하겠다”고 말했다.

중소기업사랑나눔재단은 매월 셋째 주 토요일마다 중소기업연합봉사활동을 진행하고 있다. 재단은 오는 3월 인천 부평구 파인트리홈에서 2026년 첫 봉사활동을 실시할 예정이다.