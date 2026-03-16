이태식 대표, 성남 여성의류 중기 ‘네오킴’ 방문해 현장 애로 청취 “행복한백화점, 중기와 소비자 잇는 연결고리…방문·소비 활성화 힘쓸 것”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국중소벤처기업유통원은 이태식 대표이사가 지난 13일 경기도 성남시에 있는 행복한백화점 입점 중소기업 ‘네오킴’을 찾아 경영 현장을 점검하고 판로 애로사항을 청취했다고 16일 밝혔다.

네오킴은 50대 중반 여성을 주 고객층으로 하는 여성의류 제조 전문 기업이다. 현재 ‘마담엘레강스’와 ‘마엘’ 등 2개 브랜드를 운영하고 있으며, 온오프라인과 홈쇼핑 등을 통해 제품을 선보이고 있다.

이 대표는 이날 네오킴 본사를 방문해 김혜정 대표 등 관계자들과 만나 물류와 제품 개발 시설을 둘러봤다. 이어 최근 겪고 있는 판로와 마케팅 관련 애로사항을 듣고 현장 관계자들을 격려했다.

김혜정 네오킴 대표는 “온오프라인을 막론하고 대형 브랜드 선호가 높아지면서 중소기업 브랜드의 설 자리가 점차 줄어드는 것 같아 걱정이 크다”며 “그럼에도 행복한백화점은 우리 제품을 실제 고객에게 선보일 수 있는 창구가 돼주고 있어 만족도가 크다”고 말했다.

이 대표는 이에 대해 “행복한백화점이 중소기업과 고객을 잇는 연결고리 역할을 하고 있다는 점에 큰 보람을 느낀다”며 “더 많은 중소기업이 혜택을 볼 수 있도록 새로운 트렌드를 접목해 소비자의 방문과 소비를 활성화하고, 기관이 운영하는 다른 지원사업과의 연계도 강화해 나가겠다”고 말했다.