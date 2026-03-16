한국과학기술정보연구원(KISTI)은 3월 12일 서울 여의도 FKI 타워 컨퍼런스센터에서 ‘2026년 제1차 Emerging AX 지식연구회’를 개최했다.

이번 행사는 ‘AX in Practice : Lessons from the Field’를 주제로 산업 현장에서의 인공지능 전환(AI Transformation, AX) 사례와 실행 전략을 공유하기 위해 마련됐으며, AX 협력기관 및 기술·서비스 기업 관계자 약 50여 명이 참석했다. 행사에서는 AX 플랫폼, 고객 경험, 에이전트 기술, AI 보안 등 주요 분야를 중심으로 산업 현장의 적용 사례와 기술 동향이 공유됐다.

발표 세션에서는 화지민 상무(몬드리안 AI)가 AI 인프라·플랫폼 아키텍처 기반 버티컬 AX 확장 전략을 소개했다. 이어 김소연 상무(LG CNS)는 고객 경험 중심 Design AX 적용 사례를 발표했으며, 이경록 대표(브레인크루)는 AI Agent 기술 트렌드와 향후 발전 전망을 소개하였다. 김충일 본부장(피엔피시큐어)은 Zero Trust 기반 AI 보안 및 데이터 접근 통제 전략을 제시했다.

또한 KISTI 최광훈 센터장은 Emerging AX 지식연구회의 향후 추진 방향으로 버티컬 영역 중심 협력 네트워크인 ‘AX Impact Alliance’ 구상을 소개했다. 이는 산업·연구·공공기관 간 협력을 기반으로 도메인 특화 AX 지식 교류와 공동 프로젝트 발굴을 추진하는 산학연 협력 플랫폼이다. 특히 의료 분야를 중심으로 한 ‘Medical-AX 협력 모델’을 통해 AI 기반 의료 제품·서비스 개발과 산업 생태계 조성을 추진할 계획을 밝혔다. 이를 위해 원주의료기기진흥원과 디써클 등과 협력해 의료기기 분야 AX 공급-수요 매칭과 산업 협력 생태계 구축을 추진할 예정이다. 아울러 AI·로봇·인간공학 융합 협력 모델인 ‘HEART(Human-Engaged AI & Robotics Technology)’ 개념을 제시하고, 대한인간공학학회 기획분과와의 협력을 기반으로 융합 포럼, 미래 기술 로드맵, 인간공학 지식맵 구축 등 산학연 공동 연구를 확대해 나갈 계획이다.

KISTI는 Emerging AX 지식연구회를 통해 산학연 협력을 기반으로 AX 기술 교류와 산업 적용 사례를 확대하고, 버티컬 산업 중심 AX 실용화와 협력 생태계 확산을 지속적으로 추진할 계획이라고 밝혔다.