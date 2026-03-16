‘트래블로그 스위치’ 서비스 대폭 확대 그랩 택시 최대 10달러 할인 프로모션

[헤럴드경제=정호원 기자] 하나카드는 ‘트래블로그 스위치’ 서비스를 대표 체크카드 3종으로 확대하고, 비자(Visa)와 ‘2026 그랩(Grab) 동남아 여행 프로모션’ 행사를 실시한다고 16일 밝혔다.

하나카드는 별도의 트래블로그 카드 신청 없이 해외이용수수료 없는 결제가 가능한 ‘트래블로그 스위치’ 서비스를 하나카드의 대표 체크카드인 ▷하나멤버스 1Q 체크카드 ▷달달 하나 체크카드 ▷MULTI Any 체크카드 상품 VISA브랜드 카드에 적용한다. 해당 카드를 이용한 기존 손님에게도 트래블로그 스위치 혜택이 제공될 예정이다.

이번 서비스 확대로 하나페이 앱을 통해 트래블로그 스위치 서비스에 가입하면 ▷모든 통화 무료환전(환율우대 100%) ▷해외이용수수료 면제 ▷해외 ATM 인출 수수료 면제 혜택을 받을 수 있다.

아울러 Visa와 함께 동남아시아로 떠나는 여행객을 위한 특별한 프로모션도 마련했다. 오는 4월부터 12월까지 ‘트래블로그 스위치’ 서비스가 신규 탑재된 체크카드 3종과 ‘하나 나라사랑카드’를 이용한 고객에게는 베트남·태국·인도네시아·말레이시아·필리핀·싱가포르 등 동남아시아 6개 국가에서 사용할 수 있는 Grab 택시 2달러 할인 쿠폰을 국가별로 5장씩 발급해 최대 10달러의 할인 혜택을 제공한다.

성영수 하나카드 대표는 “트래블로그 스위치 서비스가 적용되어 큰 호응을 얻고 있는 하나 나라사랑카드에 이어, 자사를 대표하는 체크카드 3종까지 해외 결제 혜택 저변을 넓히게 되었다”며 “하나카드의 모든 손님들이 해외이용수수료 없는 결제 혜택을 누릴 수 있도록 ‘트래블로그 스위치’ 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.