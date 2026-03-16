박 구청장, 지난 13일 재난취약지역 찾아 노후 석축·옹벽·축대 등 손상 여부 및 안전 상태 점검 동작구, 2월 23일부터 4월 10일까지 노후건축물, 시설물 등 관내 재난위험시설 및 안전취약지역 점검 실시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 해빙기를 맞아 재난취약지역 안전사고 사전 예방을 위한 간부 합동순찰에 나섰다.

박 구청장은 지난 13일 사당4동과 상도1동을 방문해 노후 석축·옹벽과 노후 축대·경사면 등의 손상 여부와 안전 상태를 점검했다.

이번 점검에서는 ▲미장 탈락 ▲균열 ▲배부름 등 콘크리트가 저온과 고온의 환경에 반복적으로 노출되며 발생하는 동결융해 현상을 집중적으로 확인했다.

또 12일에는 노량진6구역 공사부지를 조합원들과 함께 찾아 해빙기 대비 공사 현황을 살피고 안전관리 실태를 면밀히 점검했다.

박 구청장은 현장 점검에서 해빙기 기온 상승에 따른 취약 요소를 선제적으로 확인하고, 위험요소는 즉시 시정 조치해 각종 안전사고를 예방할 것을 강조했다.

구는 지난 2월 23일부터 4월 10일까지 ▲노후건축물 ▲건설공사장 ▲시설물 ▲급경사지 등 관내 전반에 걸친 해빙기 재난위험시설 및 안전취약지역 점검을 실시한다.

이와 함께 별도 점검반을 편성, 전문가 합동점검을 진행하는 등 해빙기 지반 약화로 인한 안전사고를 사전에 확인·조치해 인명과 재산 피해 예방에 만전을 기할 방침이다.

박일하 동작구청장은 “해빙기에는 지반 약화로 인해 안전사고 위험이 높아지는 만큼 취약지역에 대한 선제적 점검이 무엇보다 중요하다”며“앞으로도 현장 중심의 안전관리를 강화해 구민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.