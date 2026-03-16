문체부-한국관광공사 ‘여행가는 봄’ 캠페인 시작 ‘지역사랑 휴가지원’…여행비 절반 지역화폐로 인플루언서와 떠나느 ‘5인 5색 취향여행’도 매력

[헤럴드경제=함영훈 기자] 겨우내 움츠렸던 심신을 힐링하고, 내 고향, 내가 좋아하는 지역 여행지 주민들에게 희망을 주는 ‘여행가는 봄’ 캠페인이 오는 4~5월 ‘대국민 선물’처럼 진행된다.

캠페인의 골자는 ▷다양한 할인 ▷풍요로워진 여행콘텐츠 ▷국민 힐링 ▷지역경제 활성화이다.

문체부와 한국관광공사는 대한민국 곳곳으로 확산하는 여행이라는 의미를 담아 ‘여행을 다르게, 곳곳에 다다르게’를 표어로 정했다.

최휘영 장관은 “이번 캠페인이 국내관광의 매력을 재발견하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 소중한 계기가 되기를 바란다”라며, “국민 여러분께서도 풍성한 혜택과 함께 아름다운 대한민국 곳곳을 누비며 일상의 활력을 되찾고 소중한 추억을 만들길 기대한다”라고 밝혔다.

교통·숙박 파격할인..7만원짜리 숙소 4만원에

코레일은 ‘인구감소지역행 자유여행상품’을 출시하고 열차 운임 할인은 물론, 숙박 등 이런저런 혜택을 모아 준다. 인구감소지역(42곳)에서 지정된 관광지를 방문하고 인증하면 열차 운임을 할인권으로 받는다. ‘서해금빛’, ‘남도해양’ 등 5개 테마열차는 50% 가격으로 이용한다. ‘내일로 패스’ 소지자는 2만원 할인 혜택을 얻는다. 철도 할인 혜택은 ‘여행가는 봄’ 두 달간 9만명에게 돌아간다.

항공편의 경우, 국내 왕복 노선을 대상(일부 노선 제외)으로 네이버 항공권을 통해 항공권을 구입하면 1인당 5000원(최대 2만원, 4명까지)의 네이버페이 포인트를 받는다. 두 달간 혜택받는 국민은 7만명이다.

4월 비수도권에 여행가는 국민들에게 숙박할인권(숙박요금 7만원 이상에는 3만원, 7만원 미만에는 2만원 할인) 10만장을 배포한다. 할인권은 4월 8일 오전 10시부터 온라인여행사 채널을 통해 1인 1매씩 선착순으로 발급하며, 4월 30일까지 이용할 수 있다.

연박 할인권(약 1만장)이 올해 신설됐다. 2박 숙박요금이 14만원 이상인 경우 7만원, 14만원 미만인 경우 5만원의 할인 혜택을 준다. 또한 올해부터는 지역별 지방비 예산을 함께 투입해 숙박할인권 사업을 추진함에 따라 지역별 배포 수량이 다르다. ‘2026 대한민국 숙박세일페스타’ 공식 누리집(ktostay.visitkorea) 또는 콜센터를 통해 확인할 수 있다.

지역사랑 휴가지원, 근로자 휴가지원 동행

‘지역사랑 휴가지원’ 사업도 이번 캠페인 기간에 시작한다. 지역 인구소멸에 대응하기 위해 여행경비의 절반을 지역화폐로 환급해 줘 재방문을 유도한다.

4월부터 ▷강원 평창, 영월, 횡성군, ▷충북 제천시, ▷전북 고창군, ▷전남 강진, 영광, 해남, 고흥, 완도, 영암군, ▷경남 밀양시, 하동, 합천, 거창, 남해군을 방문하면 여행경비 50%(개인당 최대 10만 원, 2인 이상 단체 최대 20만 원)를 모바일 지역화폐로 환급해 준다. 해당 지역 여행 계획 신청→실제 지출한 여행경비 증빙자료 제출→모바일 지역화폐 환급 과정을 밟는다.

오는 26일부터 지마켓, 롯데온 특별전 페이지에서 판매하는 국내 여행상품은 최대 40%(5만원 한도)까지 할인받는다. 이들 상품은 4월 1일부터 5월 29일까지 이용할 수 있다.

연안·어촌·섬 여행 활성화를 위한 ‘5월 바다가는 달’ 캠페인 때에도 1박 기준 7만원 이상이면 3만원, 7만원 미만이면 2만원 할인 혜택을 제공하고, 연박 기준 13만원 이상은 5만원까지 할인받을 수 있도록 했다. 해양 레저상품은 1만원 이상 상품 30%(1만 5000원 한도) 할인, 해양관광 패키지상품은 결제액 기준 30% 할인(당일과 1박 5만원 한도, 2박 이상 7만원 한도)을 제공한다.

근로자 휴가지원사업에 참여하는 근로자는 ‘휴가샵 온라인몰(vacation.benepia)’에서 전국의 숙박, 입장권, 교통편 등 여행상품을 최대 50%(3만원 한도) 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 이들 중 전북 숙박을 예약한 근로자에게는 해당 지역에서 사용할 수 있는 지역화폐 상품권을 1인당 최대 3만원까지 추가 지원한다.

영월·인천·동해·대구 등 지자체 적극 동참

이색 이벤트도 진행된다. 유명 콘텐츠 인플루언서와 함께 떠나는 ‘5인 5색 취향여행’은 봄 제철 음식, 혼자 여행, 러닝, 사진, 독서·필사 등, 5가지 주제로 총 25개 지역 여행상품을 구성해 국민 1000명에게 특별한 여행 경험을 준다.

지자체들과 관계 기관이 대거 동참하고 있는데, 광주 동구는 ‘광주 아트패스’ 이용객에게 식음료 및 숙박 할인을 제공하고, 영월군은 청령포 등 주요 관광지 입장료를 최대 50% 할인한다.

인천, 동해, 대구 등에서는 시티투어 버스 할인 행사를 진행하고, 한국불교문화사업단은 5월 한 달 동안 사찰 체험(템플스테이) 비용을 50% 할인한다.

국가유산청의 야행 퀴즈 행사, 고창 벚꽃 축제, 진도 신비의 바닷길 축제, 수원화성 역사 체험, 여주 도자기 축제 등이 국민을 기다린다. ‘여행 가는 달’ 공식 누리집(visitkorea/travelmonth)에서 확인할 수 있다.

여행 기자·작가 등 전문가 100인이 참가해 100가지 여행을 주제로 국내 여행 명소를 추천하고 오는 5월 중 국민이 투표로 선정하는 ‘대한민국 명소 발굴 100×100 프로젝트’도 추진한다.