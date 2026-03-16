3월 16일~27일 신청 접수…446명
[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시가 경제적 어려움을 겪는 청소년들이 안정적으로 학업을 이어갈 수 있도록 지원하는 ‘청소년 생활장학금’ 대상자를 3월 16일부터 27일까지 모집한다.
‘청소년 생활장학금’은 기획재정부 복권 기금을 기반으로 운영하는 장학금으로, 시는 이번 사업을 통해 관내 저소득층 청소년 446명에게 총 5억6900만원의 장학금을 지원한다.
지원 대상은 신청일 기준 관내 주민등록을 둔 기초생활보장수급자, 법정 차상위계층, 한부모(조손) 가정 청소년을 비롯해 생활이 어려운 학교 밖 청소년 등 2008년~2013년생 청소년이다.
지원 금액은 중등학령(2011~2013년생, 학교 밖 청소년 포함)에게 연 100만원, 고등학령(2008~2010년생, 학교 밖 청소년 포함)에게는 연 150만원이 지급된다.
대상자로 선정되면 연 2회(4월, 9월)에 걸쳐 청소년 명의 계좌로 분할 지급된다. 특히 올해는 전년도 지원 여부를 선정 기준에 반영해 더 많은 청소년에게 장학금 지원 기회를 제공할 방침이다.
신청은 온라인 경기민원24 누리집이나 청소년 주민등록상 주소지 관할 행정복지센터를 방문해 하면 된다.
자세한 사항은 시흥시청 누리집의 고시공고 게시판을 통해 확인하거나 시흥시 청년청소년과로 문의하면 된다.
pjh@heraldcorp.com