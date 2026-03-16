2026년 청년정책 종합계획 수립... 일자리·주거·복지·생활·참여 4개 분야 39개 사업 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)가 청년들의 다양한 어려움을 해소하고 삶의 질을 높이기 위해 ‘2026년 청년정책 종합계획’을 수립하고 본격 추진한다.

구는 지난달 말 청년정책위원회를 열어 2025년 청년정책 추진실적을 점검하고 2026년 청년정책 종합계획을 심의했다.

위원회 개최에 앞서 구는 고립·은둔 청년 프로그램 전문가를 청년정책위원회 위원으로 새롭게 위촉해 청년정책 수립과 운영의 전문성을 강화할 예정이다.

이날 회의에는 이순희 강북구청장을 비롯해 청년정책 전문가, 청년시설 관계자, 청년단체 활동가 등 총 14명의 위원이 참석해 2025년 청년정책 추진실적과 2026년 종합계획에 대한 보고와 심의를 진행했다.

구는 올해 일자리·주거·복지·생활·참여 등 4개 분야 39개 사업에 총 191억5800만원의 예산을 투입해 청년 맞춤형 정책을 추진한다. 특히 ▲청년 어학·자격시험 응시료 지원 확대 ▲청년 주거안정 프로그램 중점 추진 ▲고립·은둔 청년 회복파트너 양성사업 신규 추진 등을 통해 청년의 실질적인 생활 지원을 강화할 방침이다.

먼저 일자리 분야에서는 청년 구직자를 위한 진로 탐색과 취업 상담 등 종합 취업서비스를 제공하는 청년일자리센터를 운영하고, 청년 어학·자격시험 응시료 지원 확대와 청년도전 지원사업 등을 통해 청년의 취업역량 강화를 지원한다.

주거·복지 분야에서는 수요자 맞춤형 주택 공급과 전월세 안심계약 도움서비스, 청년 주거안정 프로그램, 청년월세 특별지원사업 등을 추진한다. 또한 청년 정신건강 상담 지원과 군복무 청년 상해보험 지원 등을 통해 청년의 생활 안정과 사회안전망도 강화할 계획이다.

생활·문화 분야에서는 서울청년센터 강북을 중심으로 청년 정책과 지원 정보를 제공하고 청년예술인 창작지원, 지역문화예술 공모사업 등을 추진한다. 또한 다양한 문화행사에 청년 참여 기회를 확대해 청년들이 소통하고 교류할 수 있는 환경을 조성할 예정이다.

참여 분야에서는 청년들의 의견을 정책에 반영하고 구정 참여 기회를 확대하기 위해 청년정책위원회, 청년네트워크, 청년도전 프로젝트 등을 운영해 청년의 정책 참여와 사회활동을 활성화할 계획이다.

이순희 강북구청장은 “청년이 지역에서 안정적으로 생활하며 미래를 준비할 수 있도록 다양한 청년정책을 추진하고 있다”며 “앞으로도 청년의 목소리를 정책에 적극 반영해 청년에 힘이 되는 강북을 만들어 가겠다”고 말했다.