손으로 쥐는 동작 보조 관영지 “척수손상 마비환자 희소식”

[헤럴드경제=김광우 기자] 중국이 세계 최초로 칩습형 ‘뇌-컴퓨터 인터페이스’(BCI) 의료기기 판매를 승인했다.

14일 중국 관영 해방일보, 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 국가약품감독관리국은 최근 상하이의 BCI 스타트업 보루이캉의료과학기술(博睿康醫療科技·Neuracle)이 개발한 ‘침습형 BCI 손 운동 기능 보상 시스템’의 혁신제품 등록 신청을 승인했다.

국가약품관리국은 전날 이같이 발표하면서 “이번 승인으로 BCI 의료기기의 세계 최초 출시가 실현됐다. 이는 국제적으로 처음으로 침습형 BCI 의료기기가 임상적용 단계에 진입했음을 의미한다”고 설명했다.

이 제품은 경추부 척수 손상에 따른 사지 마비로 손으로 잡는 동작을 하기 어려운 16∼60세 환자 일부에게 적용된다. BCI 이식체(임플란트), 이식형 뇌전기 전극 키트, 뇌전기 신호 송수신기, 공압식 장갑, 관련 소프트웨어 등으로 구성됐다.

뇌에 이식하는 동전 크기만 한 임플란트를 통해 실시간으로 뇌 전기신호를 추출하고 분석하고 이를 공압식 장갑 움직임으로 변환해 손으로 쥐는 기능을 보조하도록 설계됐다.

이 제품은 또한 경막 외 최소침습 이식과 무선 충전·통신 기술을 사용해 한차례 이식으로 장기간 사용할 수 있으며 수술 후 한 달이면 환자가 집에서 자율적으로 조작 가능하다고 해방일보는 전했다.

이 매체는 이 제품이 36건의 임상시험에서 모든 환자의 잡기 기능이 향상됐으며 일부 환자에게서는 일부 신경의 기능이 회복됐다며 “척수손상 마비 환자에게 희소식”이라고 덧붙였다. 이 제품은 연내에 임상 현장에 적용될 것으로 기대된다.

BCI는 인간 뇌에서 발생하는 신경 신호를 실시간으로 수집·분석해 컴퓨터 등 각종 외부 기기를 제어하는 기술이다. 질병이나 사고로 신체가 마비된 환자가 생각만으로 기계를 움직이거나 의사소통하도록 도울 수 있고 인간의 지능을 인공지능과 결합해 인지능력을 확장할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

중국은 BCI를 국가 차원에서 육성·발전시킨다는 방침이다.

중국 정부는 최근 막을 내린 양회(兩會·전국인민대표대회와 중국인민정치협상회의)에서 초기 단계이지만 다음 세대를 이끌 잠재력이 있는 ‘미래산업’으로 핵융합과 같은 미래에너지·양자과학기술·체화지능(embodied intelligence)·6G 통신과 함께 BCI을 제시했다.