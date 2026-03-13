전기차 넘어 ESS·로봇 적용 기술 높은 관심 배터리 제조 과정 체험 ‘R&D 스튜디오’ 운영 부스 현장 문의 이어져…체험형 전시도 호평

[헤럴드경제=서재근 기자] SK온은 지난 11일부터 사흘간 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내 최대 배터리 산업 전시회 ‘인터배터리 2026’ 전시를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.

전시 기간 SK온 전시관에는 국내외 배터리∙완성차 업계 관계자를 비롯해 각국 대사관 관계자, 대학생, 일반 관람객 등 다양한 방문객의 발길이 이어졌다.

SK온은 이번 전시에서 ‘차세대 에너지 시대를 열다(Unlock the Next Energy)’를 주제로 차세대 배터리 셀·팩 기술, 안전 기술, 에너지저장장치(ESS)·로봇 분야 적용 사례 등을 선보였다. 전기차 중심의 배터리 기술을 다양한 산업 분야로 확장하는 기술 포트폴리오를 강조하는 데 초점을 맞췄다.

전시관은 ‘리딩 테크’, ‘퓨처 테크’, ‘코어 테크’ 등 3개 구역으로 구성됐다. 단순 기술 전시에 그치지 않고 관람객이 직접 배터리 제조와 연구개발 과정을 살펴볼 수 있도록 체험형 콘텐츠도 함께 마련해 호평을 받았다.

특히, 코어 테크 구역에 배치된 ESS 전시가 높은 관심을 끌었다. 기술 안전성과 운영 효율성에 대한 업계 관계자들의 질문과 문의가 이어졌다.

SK온은 전기차 및 ESS용 배터리로 고에너지밀도 리튬인산철(LFP) 파우치 배터리를 소개했다. SK온은 현재 350∼450Wh/L 수준인 에너지밀도를 500Wh/L까지 높이는 연구개발을 진행하고 있다.

ESS 안전 기술로는 전기화학 임피던스분광법(EIS) 기반 예방·진단 시스템을 적용한 컨테이너형 ESS DC 블록을 선보였다. EIS는 배터리 내부의 전기화학적 상태를 측정해 이상 징후를 조기에 감지하는 기술이다.

SK온 배터리가 탑재된 다양한 애플리케이션도 눈길을 사로잡았다. 관람객들은 SK온의 NCM 배터리가 탑재된 제네시스 GV60 마그마와 현대위아 자율주행 물류로봇(AMR)을 촬영하며 높은 관심을 보였다.

그 밖에도 셀투팩(CTP) 기반 통합 패키지 설루션이 호응을 얻었다. CTP는 셀을 모듈 단계를 거치지 않고 팩에 직접 탑재하는 구조로, 부품 수와 공정을 줄여 에너지밀도와 원가 경쟁력을 높일 수 있는 방식이다.

아울러 SK온은 파우치 셀투팩, 대면적 냉각(LSC) 셀투팩, 파우치 통합 각형 팩, 액침냉각 등을 소개했다. 팩 설루션 4종을 한 자리에 전시한 것은 이번이 처음이다.

이 가운데 LSC 기술은 셀 사이 접촉면에 냉각 플레이트를 배치하는 방식으로, 기존 간접 냉각 방식보다 냉각 성능을 최대 3배 수준까지 높일 수 있다.

인터배터리 2026 어워즈를 수상한 각형 온-벤트 셀도 각형 배터리의 안전성과 함께 설계 유연성을 높인 기술로 주목받았다.

SK온 관계자는 “이번 전시를 통해 전기차를 넘어 ESS와 로봇 등 다양한 산업 분야로 확장된 SK온의 배터리 포트폴리오 성과를 소개했다”며 “현장에서도 관련 기술에 대한 관심과 호응이 이어진 만큼, 앞으로도 가격경쟁력과 안전성을 갖춘 제품으로 고객 접점을 확대해 나가겠다”고 말했다.