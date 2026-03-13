-에코델타 최대 규모 ‘반도 아이비플래닛’ 공단입주·철도호재로 탄력

-가덕도 신공항철도 및 강서선 예타 통과로 서부산 교통지도 전격 개편

부산 에코델타시티가 촘촘한 광역 교통망을 갖추며 서부산권의 핵심 교통 요충지로 빠르게 변모하고 있다. 최근 경전선과 부산신항선을 잇는 복선철도 프로젝트인 가덕도 신공항철도 예비타당성 조사 통과를 시작으로, 도시철도 강서선의 예비타당성조사 대상 선정과 남부내륙철도 착공 소식 등 대형 교통 호재가 잇따르면서 지역 내 최대 규모를 자랑하는 지식산업센터 ‘에코델타시티 반도 아이비플래닛’에 기업들의 관심이 집중되고 있다.

- 강서선 예타 선정부터 신공항 호재까지...서부산 교통지도가 바뀐다

최근 강서구 대저역(3호선)에서 에코델타시티를 지나 명지오션시티를 잇는 도시철도 강서선(21.1km)이 기재부 예비타당성조사 대상사업으로 선정되며 대중교통망 확충이 가시화됐다.

여기에 서울과 거제를 연결하는 남부내륙철도(174.6km)가 본격 착공에 들어가며, 기존 4~5시간이 소요되던 서울~거제 간 이동 시간이 2시간 50분대로 대폭 단축될 전망이다. 가덕대교~송정나들목 고가도로 기공과 2029년 가덕도신공항 조기 개항 소식도 함께 전해지며 부산 에코델타시티가 동남권 물류 이동의 거점으로 자리매김하고 있다.

- 더블역세권 품은 압도적 입지... 비즈니스 속도 높이는 광역교통망

이처럼 연이은 교통 호재의 직접적인 수혜지로 반도건설의 ‘에코델타시티 반도 아이비플래닛’이 주목받고 있다. 단지에서 도보 5분 거리에 강서선(계획)과 하단~녹산선(예정) 환승역이 들어서는 ‘더블역세권’ 입지에 자리하고 있어서 입주 기업 임직원들에게 최상의 출퇴근 환경을 제공한다.

도로망 역시 우수합니다. 명지IC와 서부산IC가 인접해 인근 도시와의 연결성이 우수하며, 가덕도신공항과 가까워 글로벌 비즈니스 및 물류 수송에 최적화된 조건을 갖췄다. 특히 주변 19개 산업단지와 7,000여 개의 배후 기업 수요는 교통망 확충과 시너지를 내고 있어서 선점 경쟁 역시 치열해질 전망이다.

- 기업별 맞춤형 하이브리드 설계와 규제 완화에 따른 투자 가치

‘반도 아이비플래닛’은 반도건설만의 노하우가 집약된 특화 설계가 강점이다. 소형 위주로 구성된 업무형 지식산업센터는 초기 투자 부담이 적고, 가변형 평면 설계를 적용해 기업의 규모와 용도에 따라 자유롭게 공간을 구성할 수 있다. 특히 올해부터 부산시 강서구 내 지식산업센터의 입주 가능 업종이 대폭 확대되면서, 더욱 다양한 산업군의 기업들이 유입될 것으로 보인다.

- 스마트 플랫폼 도입으로 업무효율 극대화...2026년 9월 준공 예정

부산 최초로 도입되는 전용 스마트 플랫폼 앱을 통해 방문객 및 차량 예약, 시설 확인 등을 간편하게 처리할 수 있어 외부 비즈니스 응대도 훨씬 수월해진다. ‘부산 아이비플래닛’은 연면적 16만 6,292㎡, 지하 2층~지상 8층 규모로 조성되는 부산 최대 규모의 지식산업센터로 제조형, 업무형, 독립형 등 기업 특성에 맞춘 하이브리드 형태로 조성된다. 준공은 2026년 9월 예정이며, 다음 달에 현재 분양 중인 제조형 및 업무형 호실에 이어 독립형 분양을 앞두고 있다.