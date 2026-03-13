[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 지난 10일부터 12일까지 사흘간 교내 용맹로 일대에서 2026학년도 중앙동아리 가두모집 행사를 개최했다.

이번 행사는 총동아리연합회 주관으로 열렸으며 ‘돌핀스’, ‘솔메리아’, ‘푸르체리마’ 등 중앙동아리 33개와 ROTC 등 40여 개 부스가 운영돼 학생들의 큰 관심을 모았다.

행사 기간 중앙동아리들의 릴레이 공연도 이어졌다. 첫날에는 보컬과 힙합 공연이 펼쳐졌고 11일에는 밴드 공연, 마지막 날인 12일에는 댄스 공연이 진행되며 분위기를 한층 끌어올렸다.

학생들의 참여를 유도하기 위한 다양한 체험형 이벤트도 마련했다.

스탬프 투어와 SNS 팔로우 인증 이벤트, 보물찾기, 행운의 번호 추첨 등 프로그램을 진행해 학생들이 자연스럽게 동아리 활동을 경험하고 교류하는 시간을 가졌다.

하성 동국대 WISE캠퍼스 학생처장은 “앞으로도 학생들이 행복한 캠퍼스 생활을 할 수 있도록 학생 중심의 자치활동을 확대해 학생들이 캠퍼스에서 더 풍부한 경험과 성장을 이룰 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 동국대 WISE캠퍼스는 2026학년도 정시모집에서 역대 최고 수준의 경쟁률을 기록하고 정시 등록률 100%를 달성했으며 올해 3월 기준 재학률도 전년 동기 대비 10% 이상 상승하는 등 교육 경쟁력과 학생 만족도가 높아지고 있다.