SC제일은행이 한경매거진&북, 한경BUSINESS가 주최한 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 프라이빗 뱅킹 부문을 수상했다.

SC제일은행은 전 세계 50여 개국에 걸친 스탠다드차타드(SC)그룹의 글로벌 네트워크와 국내 시장에 최적화된 자산관리 전문성을 결합해 10억원 이상의 고액 자산가(Affluent) 고객을 위한 ‘차세대 프라이빗 뱅킹 모델’을 제시하고 있다.

압구정 프라이빗 뱅킹 센터는 SC그룹의 주요 시장인 싱가포르, 홍콩, 대만, 아랍에미리트(UAE), 인도, 중국에서 성공한 글로벌 자산관리 센터 모델을 한국에 처음 도입한 것으로, 한국 프라이빗 뱅킹 자산관리 시장의 변화를 주도하고 있다. 압구정 프라이빗 뱅킹 센터는 총 6개 층으로 구성되어 있으며, 라운지와 리셉션 데스크, 대여금고와 함께 11개의 고객 상담 전용 공간을 보유하고 있다. SC제일은행은 압구정 프라이빗 뱅킹 센터를 기점으로 자산가 고객의 수요가 높은 지역으로 서비스를 점차 확대해 나갈 계획이다.

SC제일은행은 투자, 외환, 보험 등 각 분야의 전문가 그룹을 운영하며 전문가들로 글로벌 하우스 뷰(House View)를 바탕으로 고액 자산가 고객을 위한 최적화된 포트폴리오를 제안한다. 특히, 압구정 프라이빗 뱅킹 센터 소속 RM들은 최소 10년 이상의 경력을 보유하고 있으며 세계적인 경영대학원 INSEAD와 SC그룹의 연계 프로그램인 SC-INSEAD Wealth Academy를 수료한 금융 전문가들로 구성되어 있다.

SC제일은행은 프라이빗 뱅킹 고객의 자산과 라이프를 다채롭게 하기 위한 스포츠와 라이프 스타일 분야의 프로그램을 운영한다. SC그룹과 리버풀FC 파트너십을 통해 ‘리버풀 경기 관람 행사(Trip to Anfield), 싸커 스쿨, 갈라디너 프로그램’ 및 SC그룹의 ‘인터내셔널 골프 시리즈’ 등을 운영한다. 5월에는 프라이빗 뱅킹 센터 1호 고객 박세리 감독과 함께하는 ‘마스터 클래스’를 통해 골프 프로그램을 선보일 예정이다.

시상식에 참석한 SC제일은행 Affluent비즈니스 박종화 전무는 인터뷰를 통해 “대한민국 우수브랜드대상 수상은 SC제일은행만의 글로벌 네트워크와 전문성을 결합한 가치를 인정받은 결과이며, 앞으로도 금융을 넘어 차별화된 글로벌 라이프스타일을 제안하는 신뢰받는 파트너로서 늘 함께 하겠다”고 강조했다.