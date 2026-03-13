회사와 임직원 함께 참여 소아중증환아 치료 등 사용

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상 자회사 현대하이카손해사정은 지난달 24일 서울 종로구에 있는 서울대 어린이병원에 ‘HEART 사랑기금’을 전달했다고 13일 밝혔다.

사랑기금은 임직원과 회사가 함께 소아중증환아와 그 가족들에게 실질적인 도움을 제공하기 위해 마련됐다. 직원들이 급여 일부를 자발적으로 모금하고, 회사는 고객이 접수한 직원 칭찬 건수에 비례한 금액을 추가로 적립해 1123만2000원을 모아, 소아중증환아 치료와 서울대 어린이병원 환아의 치료 지원·의료환경 개선을 위해 사용 예정이다.

이날 전달식에 참석한 최영훈 서울대 어린이병원 후원회 사무국장(소아영상의학과 교수)은 “소아 환아의 경우 치료 기간이 길고, 전문적인 의료 지원이 필요한 경우가 많아 의료비 부담이 상당하다”며 “이번 기부는 환아와 가족들에게 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

이재열 현대하이카손해사정 대표는 “지쳐있을 환아와 가족들에게 작은 도움이 되길 바라며 시작한 이번 나눔은 임직원과 함께 참여하고 공감해 의미가 있다”면서 “앞으로도 지속해서 임직원과 함께하는 참여형 사회공헌활동을 확대할 방침”이라고 말했다.