[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 3월 11일 오후 7시 마포중앙도서관 6층 세미나실에서 열린 ‘마포중앙도서관 인문학 살롱’ 강연에 참석해 구민들과 함께 도시의 미래와 문화의 역할에 대해 생각해 보는 시간을 가졌다.

이번 강연은 ‘도시의 미래, 문화가 답이다’를 주제로 마련된 인문학 프로그램으로, 급변하는 사회 환경 속에서 도시 경쟁력과 지역 발전의 해법을 문화의 관점에서 살펴보고자 기획됐다.

이날 1회차 강연은 ‘미래를 준비하는 도시’를 주제로 진행됐다.

강연은 신형덕 홍익대 문화예술경영대학원 교수가 맡아 기후 위기에 대응하는 도시 경쟁력, 4차 산업 기술과 살기 좋은 도시, 지역화폐와 스테이블 코인 등 다양한 사례를 바탕으로 도시가 준비해야 할 미래 전략을 제시했다.

박강수 마포구청장은 “기후 위기와 인공지능 등 거대한 변화 속에서 도시의 미래를 고민해야 할 시점”이라며 “오늘 인문학 살롱을 통해 함께 배우고, 함께 생각하며, 함께 마포의 내일을 그려가는 의미 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

마포구는 이번 강연을 시작으로 3월 25일까지 매주 수요일 저녁 7시 마포중앙도서관에서 인문학 살롱을 이어간다.

18일 2회차 강연에서는 콘텐츠, 헤리티지, 뉴트로, 예술을 핵심축으로 한 K-도시의 문화 전략을 소개하며, 25일 3회차 강연에서는 피로 사회, 사회갈등, 급속한 고령화 등 메가 트렌드 속에서 주민의 삶의 질을 향상시키는 구체적인 도시 전략을 다룰 예정이다.