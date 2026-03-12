매월 기업 현장 찾아 투자·규제 애로 청취…민관 소통 채널 상설화 스타트업·신산업 중심 혁신 생태계 구축 논의…글로벌 유니콘 육성 강조 재정경제부·경제6단체 참여…대한상의 간사로 협의체 운영

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 스타트업과 신산업 중심의 혁신 생태계 조성을 위해 ‘기업혁신 지원 민관협의체’를 출범시키고 본격적인 논의에 착수했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 12일 대한상공회의소에서 ‘기업혁신 지원 민관협의체’ 킥오프(Kick-off) 회의를 주재하고 협의체 운영을 시작했다.

이날 회의에는 대한상공회의소와 중소기업중앙회, 한국무역협회, 한국경영자총협회, 중견기업연합회 등 경제단체와 한국경제인협회 관계자, 스타트업얼라이언스 대표, 기업 SOS랩·인피닉션·두산에너빌리티·그래핀스퀘어 등 기업 관계자들이 참석했다.

구 부총리는 최근 중동 사태 장기화로 글로벌 경제 불확실성이 커지고 있다고 진단하며 기업의 혁신과 글로벌 경쟁력 확보가 무엇보다 중요하다고 강조했다.

그는 “일부 기업들이 위기를 틈타 가격을 부당하게 올리거나 담합·독과점 등 과거의 손쉬운 방식에 의존하는 행태가 여전히 반복되고 있다”며 “AI 등 산업 패러다임이 전환되는 지금은 세계를 선도하는 1등 제품과 서비스로 우리 경제의 파이를 키워야 할 때”라고 말했다.

이어 “압도적인 기업가 정신과 끊임없는 혁신으로 국내시장을 넘어 글로벌 경제 영토를 개척해 달라”며 “정부도 금융·세제·규제 혁신 등 가용한 모든 수단을 총동원해 기업 투자와 혁신을 전폭적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

첫 회의의 핵심 주제는 스타트업과 신산업이었다.

구 부총리는 “대기업이 글로벌 시장을 선도하고 중소기업과 스타트업이 이를 뒷받침하는 상생 생태계가 조성돼야 지속 가능한 ‘모두의 성장’을 이룰 수 있다”며 “우리 스타트업들이 글로벌 유니콘으로 성장할 수 있도록 창업 지원과 혁신 인센티브를 대폭 강화하겠다”고 말했다.

경제계도 협의체 출범에 기대감을 나타냈다.

최태원 대한상의 회장은 “기업 경영 환경이 급변하는 시기에 기업혁신 지원 민관협의체가 출범한 것은 매우 뜻깊다”며 “AI 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해서는 다양한 기술과 아이디어를 가진 스타트업을 육성하고 혁신 생태계를 구축해야 한다”고 밝혔다.

특히 격변하는 경제 환경에 대응하기 위해선 기업의 혁신적 경영 활동이 원활하게 이뤄질 수 있도록 정부의 적극적인 정책 지원이 필요하다는 데 의견을 같이했다. 특히 창업 활성화를 통해 기존 산업구조에서 포착하기 어려운 새로운 시장을 개척해야 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있다는 점을 강조했다.

‘기업혁신 지원 민관협의체’는 재정경제부와 경제 6단체가 중심이 돼 운영되며 대한상공회의소가 간사 기관을 맡는다. 사안에 따라 관계부처와 지방정부도 참여하는 유연한 구조로 운영될 예정이다.

정부는 앞으로 매월 협의체와 함께 기업 현장을 직접 찾아 투자와 혁신을 가로막는 규제와 애로사항을 청취하고 관계부처와 함께 해결책을 마련할 계획이다. 다음 달 회의부터는 경제단체 건의를 반영해 기업 현장에서 회의를 개최하는 방식으로 운영될 예정이다.