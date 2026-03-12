노동부, ‘지속가능한 사회적기업 네트워크 포럼’ 발족 학계·현장 전문가 등 18명 참여…매월 정책 논의 법·제도 개선·지원사업 개편 등 사회적기업 활성화 논의

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 사회적기업 정책을 현장 중심으로 전환하기 위한 민관 협력 논의에 본격 착수했다.

고용노동부는 12일 서울 소셜캠퍼스온 서울센터에서 ‘지속가능한 사회적기업 네트워크 포럼’ 발족식과 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 사회적기업의 지속가능한 성장 기반을 마련하기 위해 정책 기획 단계부터 현장 전문가와 함께 논의하는 협력 거버넌스 성격의 협의체다. 학계와 사회적기업 현장 전문가, 유관기관 관계자 등 총 18명의 위원으로 구성됐으며, 송경용 한국노동재단 이사장이 좌장을 맡았다.

포럼은 매월 정기적으로 운영되며 사회적기업 활성화를 위한 법·제도 개선과 정부 지원사업 발전 방안 등을 논의한다. 공개 논의가 필요한 안건은 외부에 공개해 정책 논의의 투명성과 개방성을 높일 계획이다.

이번 협의체는 새 정부의 사회적기업 정책 방향을 현장과의 소통을 통해 구체화하고 정책 실행력을 높이기 위한 ‘민관 정책 협력 플랫폼’으로 마련됐다.

앞서 노동부는 지난해 12월 위축된 사회적기업 생태계를 회복하기 위해 ‘2026년 사회적기업 정책 방향’을 발표했다. 해당 정책은 ▷사회적 가치 기반 맞춤형 지원 강화 ▷지역 협력 생태계 조성 ▷민관 협력 지원체계 혁신 ▷지속가능한 정책 추진 기반 마련 등을 주요 과제로 담고 있다.

정부는 이번 포럼을 통해 정책 기획부터 모니터링, 평가까지 현장 전문가와 함께 논의하는 구조를 구축해 정책 실효성을 높이겠다는 계획이다.

권창준 노동부 차관은 “노동시장 양극화, 지역 격차, 돌봄 공백 등 다양한 사회문제를 해결하기 위해서는 사람과 노동의 가치를 중심으로 한 사회연대경제가 중요하며, 그 중심에 사회적기업이 있다”며 “이번 포럼이 정부와 현장이 함께 정책을 만들어 가는 ‘민관 협력 플랫폼’으로 자리매김하여 정책이 현장과 유기적으로 연결되고 보다 실효성 있게 발전하기를 기대한다”고 밝혔다.