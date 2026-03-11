11일 타당성 조사 및 용역 착수보고회 개최 “교통·상업·문화·컨벤션 복합 거점 육성”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] ‘글로벌 해양수도’ 부산의 광역교통 네트워크를 완성할 부전역 복합환승센터 조성 사업이 본격 시작된다.

부산시는 부전역 복합환승센터의 신속한 건립을 위해 지난해 관련 예산을 확보하고 올해 2월 용역에 착수한 데 이어, 관계기관과 추진 방향을 공유하는 착수보고회를 11일 개최했다고 밝혔다.

시가 진행 중인 용역은 수요예측과 사업 편익비용 분석을 통해 최적의 환승체계와 교통시설 배치안을 도출하고, 국내외 선진사례 검토를 거쳐 개발방식과 노후역사 개량 등 주변 지역 도시재생 방안까지 포함하는 내용으로 내년 2월 완료된다. 시는 2029년까지 민간사업자 선정과 세부계획 수립 등을 마무리한 뒤 2030년 복합환승센터 착공에 나선다.

시 관계자는 “부전역을 단순 환승시설을 넘어 교통·상업·문화·컨벤션 기능이 결합한 복합생활거점으로 육성해 국가균형발전은 물론 글로벌 해양수도로서 경쟁력 강화를 위해 힘쓸 계획”이라고 밝혔다.

부전역은 중앙선·동해선 개통에 이어 경전선과 차세대 부산형 급행철도(BuTX) 운행이 예정되는 등 이용 수요가 급증하고 있다. 특히 올해 동해선 KTX-이음 투입과 중앙선 증편으로 광역교통 접근성이 좋아지면서 동남권 교통 요충지로 떠오르고 있다.

서면 도심과 부산시민공원, 전통시장이 인접해 있고 도시철도와 연결되는 등 복합생활거점으로 입지 경쟁력도 갖추고 있다. 철도로 단절됐던 시민공원과 서면, 부전역 일대 상권이 자연스러운 보행 동선으로 이어지면서 지역경제 활성화의 시너지 효과도 기대된다.

부산시는 복합환승센터 건립을 국가계획에 반영해 사업추진 당위성과 명분 확보에도 집중하고 있다. 시는 지난해 초 ‘제5차 대도시권 광역교통 시행계획’ 등 정부 상위 계획에 부전역 복합환승센터 건립안 반영을 건의했으며, 현재 대도시권광역교통위원회와 한국교통연구원이 경제성 및 타당성을 검토하고 있다.

박형준 시장은 “부전역 복합환승센터는 교통과 상업, 문화가 어우러진 역동적인 복합생활거점이 될 것”이라며 “철도로 단절됐던 도심 공간을 연결해 주변 상권에 활력을 불어넣고, 시민공원과 연계한 쾌적한 보행 환경을 조성하겠다”고 말했다.