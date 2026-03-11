‘모텔 살인’ 김소영, 추가 피해 의심 2명 더 확인

[헤럴드경제=장연주 기자] 약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 살해한 ‘강북 모텔 연쇄살인 사건’ 피의자 김소영(20)이 과거 또래 여성을 살해한 정유정(24)과 유사한 행동을 보였다는 분석이 나왔다. 두 피의자 모두 여성이라는 물리적 한계를 극복하기 위해 사전에 치밀히 계획을 했고, 타깃을 경계심을 무너뜨린 뒤 범행을 저질렀다는 점 등이 유사하다는 지적이다.

김소영과 정유정 사건의 첫번째 공통점은 이른바 ‘살인 연습’ 의혹이다.

정유정이 범행 전 살인 관련 키워드를 집중 검색하고 실종 사건으로 위장하려 했던 것처럼, 김씨 역시 최종 범행 전 남자친구와 지인들을 상대로 같은 수법을 실험했다는 정황이 드러났다. 경찰은 김씨가 지난해 10월에도 유사한 행각으로 내사를 받았던 기록을 확보했다.

범행 후 사건을 ‘사고’ 등으로 위장하고 혐의를 부인하는 것 역시 두 피의자 간 공통점이다.

정유정은 피해자가 실종된 것으로 보이도록 시신을 훼손한 뒤 수풀에 유기하려 했다. 다만, 정유정은 늦은 시각 피가 묻은 캐리어를 버리는 것을 수상히 여긴 택시기사의 신고로 덜미가 잡혔다.

김씨는 챗GPT에 ‘약물과 술 동시 복용의 위험성’을 반복 검색한 것으로 드러났다. 이는 살인의 미필적 고의를 뒷받침하는 핵심 정황으로 꼽힌다.

더욱이 김씨는 현장을 빠져나온 직후 피해자에게 “집에 가고 있다”는 메시지를 보내 알리바이를 조작하는 치밀함도 보였다.

배상훈 프로파일러는 “김씨는 지난해 10월25일 범행 직후 직접 119에 신고해 ‘신고자’ 신분을 획득하며 수사망을 피하는 시스템의 허점을 악용했다”고 지적했다.

이와 함께 범행 대상의 ‘심리적 경계’ 허문 뒤 살해했다는 점도 유사하다.

모텔 연쇄살인 피의자인 김씨는 범행 전 두번째 사망자 A씨와 나눈 대화에서 “숙취가 많은 편이다”, “술 잘하시냐”며 반복적으로 숙취를 화두로 던졌다. 이는 범행 당일 약물이 든 숙취해소제를 자연스럽게 건네기 위한 포석으로, 국립과학수사연구원 부검 결과 A씨의 사인은 ‘급성 약물 중독’으로 확인됐다.

실제로 범행 당일 김씨는 집에서 미리 준비한 벤조다이아제핀계 약물을 숙취해소제에 섞어 A씨에게 건넸다.

‘또래 살인’ 정유정 역시 자신이 과외를 받으려는 중학생인것 처럼 피해자에게 접근, 심리적 경계를 무너뜨린 뒤 범행을 저지른 바 있다. 이른바 ‘신뢰’를 범행의 무기로 삼은 셈이다.

배상훈 프로파일러는 김씨에 대해 “일반적인 치정이나 원한이 아닌 ‘이상 동기’에 의한 범행임을 의미한다”며 “자신의 통제하에 피해자가 무력화되는 모습에서 쾌락을 느끼는 ‘러스트 머더(Lust Murder)’ 성향이 강해 보인다”고 분석했다.

실제로 김씨는 두번째 범행 직후, 살인을 저지른 당일 밤에 피해자의 카드로 치킨집 메뉴 22개(13만1800원 상당)를 범행 현장인 모텔 객실로 배달시켰다. 4가지 맛 치킨과 떡볶이, 즉석밥 등을 훑듯이 주문한 김씨는 배달 음식을 태연히 챙겨 퇴실했다.

배 프로파일러는 “사이코패스 특유의 ‘전부 내 것’이라는 지배욕과 소유욕의 발현”이라며 “피해자의 물건이나 카드를 마치 전리품처럼 여기고 자신의 욕구를 채우는 데 거리낌이 없는 모습”이라고 설명했다.

한편, 서울북부지검은 지난 9일 정보공개심의위원회 심의를 거쳐 피의자 김소영(20·여)의 신상 정보를 홈페이지에 게시했다. 김씨는 지난해 12월부터 올해 2월까지 수유동 일대 모텔에서 20대 남성 3명에게 약물을 먹여 2명을 살해하고 1명을 다치게 한 혐의(살인, 특수상해, 마약류관리법 위반)를 받고 있다.

곧이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 10일 살인과 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의를 받는 김소영을 구속 기소했다.

경찰은 추가 피해 가능성을 염두에 두고 여죄 수사를 이어가고 있으며, 현재 추가 피해가 의심되는 인물 2명을 확인하고 수사를 진행중이다.