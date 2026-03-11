도봉형 방문진료 본인부담금 지원사업‧다제약물관리사업...사업 추진 위해 도봉구의사회 등 3개 단체와 업무협약

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)는 지난 3월 5일 도봉구의사회 등 지역 의료단체와 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 도봉형 방문진료 본인부담금 지원사업과 도봉형 다제약물관리사업을 시행하기 앞서서 기관 간 역할 분담과 협력체계를 사전에 확립하기 위해 추진됐다.

협약에 참여한 지역 의료단체는 도봉구의사회(회장 김해은), 도봉구한의사회(회장 이주성), 도봉강북구약사회(회장 김병욱)이다.

구 관계자는 “협약에 따라 지역 의료단체와 긴밀히 협력해 사업을 단계적으로 추진해 나갈 계획”이라고 전했다.

구는 올해 기존 의료·요양·돌봄 서비스 자원을 유기적으로 연계하고 지역 내 돌봄 공백을 보완하기 위해 보건의료, 건강관리 등 분야별 총 11개 도봉형 통합돌봄 특화사업을 마련했다.

도봉형 방문진료 본인부담금 지원사업과 도봉형 다제약물관리사업은 이 중 하나다.

도봉형 방문진료 본인부담금 지원사업은 재가 거주자로서 통합지원회의를 통해 방문진료가 필요하다고 판단되는 통합돌봄 대상자의 가정에 의료기관이 방문해 진료를 제공하고, 도봉구가 본인부담금 일부를 지원하는 사업이다.

국민건강보험공단 일차의료 방문진료 지원사업을 보완한 것으로 방문진료 이용 시 발생하는 본인부담금 50%를 지원하는 것이 핵심이다.

도봉형 다제약물관리사업은 10종 이상 약물을 복용하는 의료급여 통합돌봄 대상자에게 협약 약국이 복약 점검과 상담·교육을 제공하는 사업이다.

이 사업은 대상자가 의료급여 수급자까지 확대됐다는 것이 기존 다른 사업들과 차별점을 갖는다. 일반 국민건강보험공단에서 시행하는 다제약물관리사업 대상자는 건강보험 가입자만을 대상으로 한다.

오언석 도봉구청장은 “이번 협약이 의료 접근성이 낮은 어르신 등 취약계층의 건강안전망을 강화하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 의료단체와 협력해 통합돌봄 체계를 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다”고 말했다.