▶ 서울 15억, 경기 5~6억대 거래 주류, 대출 가용 범위 내 수요 집중 양상

▶ 분상제, 입주 빠른 단지 통한 주거 안정성 확보가 대안 중 하나가 될 전망

최근 정부의 부동산 정책 방향이 무주택자와 1주택자 등 실수요자 중심으로 재편되면서 시장의 흐름이 ‘똘똘한 실거주 한 채’로 빠르게 응집되고 있다. 특히 강력한 대출 규제가 이어지며 고가 주택에 대한 접근성 부담이 커지자, 상대적으로 규제 영향이 적고 실질적인 대출 실행이 가능한 가격대의 주택으로 수요가 쏠리는 양상이다. 이에 금성백조가 공급 중인 ‘이천 중리 금성백조 예미지’를 주목해볼 만하다.

실제 서울 부동산 시장의 경우 지난해 1월 서울 아파트 실거래 가운데 15억원 이하 거래는 74.5%였는데, 올해 1월에는 이 비율이 79.1%까지 올라왔을 정도로, 주택담보대출 상한선인 15억원 미만 단지들이 거래의 주축을 이루고 있다.

경기권 역시 디딤돌 대출 최대한도인 4억원을 활용할 수 있는 5~6억원대 아파트를 중심으로 거래가 이뤄지는 모습이다. 이는 금리 부담과 대출 한도를 동시에 고려해야 하는 수요자들이 ‘현실적인 내 집 마련’으로 전략을 수정한 결과로 풀이된다.

이처럼 대출 가용 범위 내에서 주거 안정성을 찾으려는 현상은 수도권 분양 시장의 지형도를 바꾸고 있다. 과거 시세 차익만을 쫓던 투자 수요가 가라앉은 자리를 실거주 목적의 무주택자와 1주택 갈아타기 수요가 채우면서, 입지와 가격 경쟁력이 검증된 단지로의 쏠림 현상이 가속화되는 양상이다.

특히 서울의 높은 진입 장벽을 체감한 수요자들이 광역 교통망이 잘 갖춰진 경기권으로 시선을 돌리면서, 정책 자금 대출 활용이 가능한 5~6억 원대 신축 단지가 가장 현실적인 ‘주거 사다리’로 평가받고 있다.

부동산 업계 한 관계자는 “대출 규제 강화로 자금 조달의 불확실성이 커진 시점에는 막연한 관망보다 대출 한도 내에서 진입 가능한 알짜 단지를 선점하는 것이 유리하다”라면서 “분양가 상한제 적용으로 합리적 가격을 갖춘 데다 입주 시기가 명확한 단지는 대출 실행 시점의 리스크를 최소화할 수 있어 실거주 목적이라면 이러한 단지를 주목할 필요가 있다”라고 분석했다.

이러한 흐름 속에서 분양가 상한제가 적용된 금성백조의 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’가 대출 가용 범위 내 신축 아파트를 찾는 수요자들의 눈길을 끌고 있다.

‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 이천 중리지구의 마지막 민간분양 아파트로 희소성이 높으며 분양가 상한제 적용으로 가격 경쟁력을 확보했을 뿐만 아니라, 올해 11월 입주가 예정된 후분양 단지로서 주거 안정성을 확보했다는 평가다.

‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 계약금 5% 정액제와 중도금 전액 무이자 혜택은 물론, 통상 수천만 원에 달하는 발코니 확장비가 무상 지원돼 초기 자금 부담도 비교적 낮다. 현재 선착순 분양이 진행 중으로 청약 통장 가입 여부와 관계없이 원하는 동·호수를 선택해 즉시 계약할 수 있다.

경강선에 GTX, 반도체선까지 호재 예정 ‘이천 중리 금성백조 예미지’는 생활 편의성과 미래 가치를 고루 확보한 입지도 매력적이다. 경강선 이천역을 통해 판교 및 강남권 접근이 수월하며, 향후 GTX-D노선(예정)과 반도체선(계획)이 추가 확충되면 트리플 교통망의 수혜를 누릴 전망이다. 단지 앞 중리초와 병설유치원(3월 개교 예정)와 행정타운 인프라를 입주와 동시에 이용할 수 있으며, SK하이닉스 등 대규모 산업시설과의 직주근접성도 빼놓을 수 없는 강점이다.

금성백조의 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 지하 2층~지상 20층, 12개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 1,009가구 규모로 지어지는 아파트다. 전 가구는 남향 위주의 4Bay 판상형 구조로, 채광과 통풍 효율을 극대화한 것은 물론 개방감과 일조권까지 확보했다. 공간 효율을 위해 타입별로 현관창고, 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등이 제공된다.

또 금성백조의 ‘이천 중리 금성백조 예미지’는 동 간 거리가 넓고, 지상에 차량이 없는 안전보행 환경도 자랑한다. 법정 조경률을 가뿐히 넘어 축구장 약 3개 규모에 달하는 압도적인 조경 면적도 강점이다. 단지 내 입주민 전용 순환형 산책로와 대규모 중앙광장 등 공원형 구조를 채택해, 도심 속에서도 자연 친화적인 생활을 누릴 수 있게 했다.

이에 더해 ‘이천 중리 금성백조 예미지’는 피트니스센터와 골프연습장, GX룸을 비롯해 작은 도서관, 독서실 등 대규모 커뮤니티 시설도 모두 하나로 연결해 입주민들이 취미와 여가생활 이용에 부담이 없도록 했다.

자세한 분양정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. ‘이천 중리 금성백조 예미지’의 견본주택은 경기도 이천시 증포동 (이마트 이천점 옆) 일원에 있다.