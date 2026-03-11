[헤럴드경제=박연수 기자] CJ프레시웨이의 키즈 식자재 브랜드 ‘아이누리’가 영유아 식품 전문기업 ‘베베쿡’과 독점 유통 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

베베쿡은 국내 이유식 시장의 약 40%를 점유하고 있는 영유아 식품 전문기업이다. CJ프레시웨이와 베베쿡은 양사의 유통 채널을 공유해 시장 확대에 나선다. 공동 상품 개발로 상품 경쟁력을 강화할 계획이다.

아이누리는 베베쿡의 일부 상품을 어린이집과 유치원 등에 독점 공급한다. 간식류를 중심으로 한 신제품도 공동 개발해 5월부터 순차적으로 출시한다.

아이누리는 기존 B2B 중심이었던 소비자 접점을 B2C 영역으로 단계적으로 확대한다. 아이누리는 PB(자체브랜드)상품을 베베쿡 온라인몰 ‘베베쿡몰’에 선보인다. 입점 품목도 간식류부터 농수축산물까지 점진적으로 확대한다.

CJ프레시웨이 관계자는 “상품 기획부터 유통, 판매까지 밸류체인 전 과정에서 베베쿡과 시너지를 창출할 것”이라며 “누적 회원 수 200만명에 이르는 베베쿡몰 입점을 통해 B2C 고객 접점을 확대할 계획”이라고 말했다.