“국민이 기다리는 건 가시적 변화” “그래야 수도권 후보들 승리 가능”

[해럴드경제=신상윤 기자] 오세훈 서울시장이 장동혁 대표 등 국민의힘 지도부를 향해 ‘절윤(윤석열 전 대통령과 절연)’을 실천하라고 요구했다.

오 시장은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 ‘국민들은 실천을 기다리고 있습니다’란 제목의 글을 통해 “지도부의 실천을 간곡히 요청드린다”며 이같이 밝혔다.

오 시장은 “9일 우리 당 의원총회에서 ‘절윤’을 천명하는 결의문이 공식 채택된 것을 다행스럽게 생각하며, 우리 당 의원들의 결단에 깊이 감사드린다”면서도 “선언으로 그쳐서는 안 된다”고 했다. 이어 “국민들이 기다리는 것은 가시적 변화”라며 “그래야만 수도권 후보들이 승리의 길로 나아갈 수 있다”고 강조했다.

‘윤 어게인’ 반대를 당의 공식 입장으로 정리한 데 이어 국민들이 체감할 수 있을 만한 변화를 보여줘야 한다는 주문으로 풀이된다.

오 시장은 “지금 우리 당 안팎으로 승리를 위한 혁신적인 제안이 분출하고 있다”며 “의원총회에서 우리 당이 가야 할 길을 제시했다면, 이제 그 길로 가는 실천의 주체는 당 지도부”라고 말했다.