[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그우먼 이경실이 재테크에 실패했던 경험을 털어놨다.

지난 10일 유튜브 채널 롤링썬더의 웹 예능 ‘신여성’에서 이경실, 조혜련, 이선민이 재테크에 대해 이야기를 나눴다.

이날 이경실은 “몇 년 전 주식을 시작했는데 깡통이 된 주식이 3억원이 넘는다”며 “삼성전자는 7만원에 샀는데 너무 빠져서 본전으로 돌아왔을 때 팔았다. 지금 삼성전자 주식은 쳐다보기도 싫다”고 말했다.

조혜련은 “20여년 전 용인에 괜찮은 데가 있다는 정보를 듣고 100평 정도를 7000만원에 샀는데 아직도 개발 안 됐다”며 “직접 가 봤는데 그 땅은 들어갈 수 있는 길이 없다. 헬리콥터를 타고 들어가야 한다. 내 땅만 빼놓고 그 지역이 개발돼서 용인대, 명지대 올라오고 난리”라고 털어놨다.

이에 이경실 비슷한 경험을 전했다. 이경실은 “20년 전이다. 안성에 땅이 있다고 듣고 1억 얼마를 주고 1600평 정도의 땅을 샀다”고 했다.

그러면서 “당시에 구획정리가 안 된 덩어리 땅이었다”며 “아직도 구획정리가 안 돼 있다. 군청까지 가봤는데 여긴 아마도 오래 개발이 안 될 거라고 하더라”고 털어놨다.

또 이경실은 “친한 사람이 높은 이자를 주고 돈을 꾸더라. 금방 나올 돈인데 높은 이자로 돈을 꾸니까 내 돈 갖다 쓰라고 했다”며 “처음에는 몇 천만원이었는데 며칠 사이에 1억 몇 천만원을 줬다”고 말해 모두를 놀라게 했다.

이어 “그 사람이 없어졌다”며 “정말 받을 수 없는 돈이 됐다”면서 “어려운 사람 도왔다고 생각한다”고 말했다.