[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 기후위기와 고령화 등으로 어려움을 겪고 있는 수산업·어촌의 돌파구를 마련하고 부산 수산업의 미래 경쟁력을 강화하기 위해 ‘제3차 부산광역시 수산업·어촌 발전 계획(2026~2030년)’을 수립한다고 11일 밝혔다.

이번 계획은 ‘수산업·어촌 발전 기본법’과 해양수산부의 ‘제3차 수산업·어촌 발전 기본계획’에 따라 5년마다 수립하는 법정계획으로 제2차 부산광역시 수산업·어촌 발전 계획의 성과와 한계를 진단하고, 부산만의 차별화된 수산업·어촌 발전 전략을 마련한다.

시는 정부의 제3차 수산업·어촌 발전 기본계획의 비전인 ▷지속 가능한 바다 ▷자립하는 수산업 ▷함께 사는 어촌 슬로건 아래 변화하는 수산정책 환경에 적극 대응할 계획이다. 이를 위해 지난 1월 20일 기장수협 소속 어업인, 1월 31일 수산가공선진화단지·냉동냉장업계 등 160여명의 의견을 수렴하는 등 본격적인 발전 전략 수립에 앞서 현장 의견 수렴을 진행하고 있다.

또 급변하는 기후환경 변화에 대응하고, 어촌 인구 감소와 고령화, 수산물 시장 개방 등 대내외 환경 변화에 대응할 수 있는 정책 과제를 발굴은 물론 글로벌 해양 허브도시 부산 비전과 연계한 연차별·단계별 이행과제도 도출할 예정이다.

용역 기간은 이달부터 오는 10월까지 8개월간으로 ▷국내외 수산업·어촌 환경 및 여건 분석 ▷제2차 부산광역시 수산업·어촌 발전 계획 성과 분석 ▷중장기 비전 및 발전 전략 수립 ▷부문별 연차별·단계별 세부 추진 이행계획(로드맵) 수립 등이다.

이번 용역 과정에서 시는 어업인·공무원 대상 설문조사와 전문가 인터뷰 등 다양한 의견을 반영할 계획이다. 특히 도출된 이행과제의 ▷우선순위 설정 ▷소요 예산 확보 방안 ▷연차별·단계별 추진계획을 포함한 체계적인 실행 로드맵을 마련해 부산만의 특화된 수산업·어촌 발전계획의 실효성을 높일 계획이다.