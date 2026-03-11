금감원·고용부 ‘퇴직연금 업무설명회’ 올해 보편성 제고·수익률 개선에 방점 중소기업퇴직연금기금 가입 대상 확대 공시 체계 개선, TDF 분산요건 신설 등

[헤럴드경제=김은희 기자] 정부가 퇴직연금 사외적립 의무화를 위한 개정 법률안을 조속히 마련하겠다고 밝혔다. 노·사 부담을 덜기 위해 재정·세제 지원 방안도 함께 검토한다.

금융감독원과 고용노동부는 11일 서울 여의도 금감원 본원에서 ‘2026 퇴직연금 업무설명회’를 열고 이같은 올해 정책방향과 사업자 감독·검사 방향을 공유했다.

서재완 금감원 부원장보는 “최근 코스피에 대한 국민적 관심과 참여로 퇴직연금에 대한 관심도 높아지고 있으나 여전히 원리금보장상품 위주의 관행에 머물러 있어 수익률이 기대에 못 미친다”면서 “퇴직연금이 ‘3층 연금 체계’의 한축으로서 국민의 안정적 노후를 지탱할 수 있도록 적극 고민해야 할 시기”라고 말했다.

서 부원장보는 그러면서 사업자의 ▷퇴직연금 수익률 제고 노력 ▷질적 경쟁 확대 ▷합리적인 수수료 제시 ▷수익률·비용의 투명한 공개가 필요하다고 강조했다. 특히 “그간의 외형성장에도 검사 과정에서 여전히 기본적·반복적인 위규사항이 확인되고 있다”며 가입자 보호를 위한 관리체계와 내부통제에 대한 노력을 당부했다.

고용부는 퇴직연금의 보편성 제고와 수익률 개선에 방점을 둔 주요 정책 방향을 발표했다.

먼저 최근 노사정이 합의한 퇴직연금 사외적립 의무화와 기금형 제도 활성화를 위해 근로자퇴직급여보장법 개정에 속도를 낼 계획이다. 중소기업퇴직연금기금제도 가입 대상을 확대하는 한편 디폴트옵션(사전지정운용제도), 퇴직연금 사업자평가 개선 등을 통해 수익률 제고 노력도 이어가기로 했다.

또한 긴급한 자금 수요에 대응할 수 있도록 퇴직연금 담보대출을 활성화하고 청년·저소득 근로자 등 대상별 맞춤형 연금자산 형성을 지원한다.

고용부는 사용자의 사외적립 의무가 현장에서 충실히 이행될 수 있도록 사업자들이 적극적인 역할을 해 달라고 요청했다.

금감원은 사업자 간 경쟁 촉진을 위해 연금포털 등 공시 체계를 개선할 예정이다. 타깃데이트펀드(TDF) 분산요건을 신설하고 연금저축 정보제공 강화를 위해 업무보고서도 전면 개편한다.

근로자 수급권 보호를 위해 부당한 업무관행에 대한 검사도 지속 실시할 계획이다. 상품제시 등에서의 선관주의의무(선량한 관리자의 주의의무) 준수 여부를 점검하고 상반기 중 사업자의 자체 점검이 이뤄지도록 지도할 방침이다.