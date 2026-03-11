- 11일 도청서 ‘다함께 빛나는 날’ 캠페인 전개…존중 문화 확산 앞장

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 다문화가족에 대한 편견을 허물고 서로의 문화를 존중하는 포용적 공동체 조성을 위해 나섰다.

도는 11일 도청 본관 1층 로비에서 다문화 인식 확산 캠페인 ‘다함께 빛나는 날’을 개최했다.

도가 주최하고, 충청남도 가족센터(다문화가족지원거점)가 주관한 이번 행사는 도민의 다문화 수용성 지수를 한 단계 높이고 다양한 문화적 배경을 가진 주민들이 차별 없이 지역사회에 정착할 수 있는 사회적 분위기를 조성코자 마련했다.

이날 행사장에선 도청어린이집 재원생을 비롯해 도청 방문객과 공직자를 대상으로 ▷기관 홍보 구역 ▷상호 문화 이해 체험 구역 ▷수용성 지수 퀴즈 구역 등을 운영해 큰 호응을 얻었다.

특히 이번 행사에는 상호 문화 이해 교육 전문 강사를 초빙해 문화에 대한 생생한 설명과 함께 체험 활동을 곁들여 어린이부터 성인까지 누구나 쉽고 유익하게 다문화를 접하는 기회를 제공했다.

도는 이번 1차 캠페인을 시작으로 올해 총 4회에 걸쳐 권역별 순회 캠페인을 전개해 다문화 포용 문화를 도내 전역으로 확산시켜 나갈 계획이다.

도 관계자는 “다문화가족은 지역사회의 소중한 동반자이자 미래 성장 동력”이라며 “앞으로도 충남 전역에 상호 존중의 문화가 깊이 뿌리내릴 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.

한편 지난 2024년 말 행정안전부 통계 기준, 도내 다문화 가구원 수는 6만 8417명, 외국인 주민 수는 16만 9245명을 기록해 전체 도민 수 223만 8243명의 3.06%, 7.56%로 집계돼 전국 1위 수준으로 나타났다.