작년 영업익 20.5조원…토요타그룹 이어 첫 2위 완성차 업계 “美 관세 방어 선방” 평가 토오타그룹보다 관세 비용 적어

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹이 지난해 처음으로 독일 폭스바겐그룹을 제치고 글로벌 완성차 업계 수익성 ‘톱2’로 자리매김했다. 미국 행정부의 관세 리스크 속에 재고 소진, 생산물량 조정 등 적극적인 대응으로 수익성 방어에 성공했다는 평가가 나온다.

11일 업계에 따르면 현대차그룹(현대차·기아·제네시스)은 지난해 매출 300조3954억원, 영업이익 20조5460억원을 기록했다. 이는 영업이익 기준 글로벌 완성차업체 중 일본 토요타그룹에 이어 두 번째로 높은 수치다.

토요타그룹은 지난해 매출 50조4508억엔(471조2000억원), 영업이익 4조3128억엔(40조200억원)으로 글로벌 완성차업체 중 가장 많은 영업이익을 기록했다. 토요타그룹의 실적은 2024회계연도 4분기와 2025회계연도 1∼3분기를 합친 값이다.

특히, 현대차그룹은 연간 기준으로는 처음으로 폭스바겐그룹을 제쳤다. 같은 기간 폭스바겐그룹의 매출은 매출은 3219억유로(551조9000억원)으로 현대차그룹보다 높았지만, 영업이익은 89억유로(15조3000억원)를 기록하는 데 그쳤다.

이 외에도 제너럴모터스(GM)는 지난해 매출 1850억달러(272조2000억원), 조정 후 영업이익 127억달러(18조7000억원)를 기록했다. 스텔란티스는 8억4000만유로(1조4000억원)의 적자를 나타냈다.

현대차그룹은 또 다른 수익성 지표인 영업이익률에서도 최상위권을 유지했다. 현대차그룹은 8.6%의 영업이익률을 기록한 토요타그룹에 이어 합산 6.8%의 영업이익률을 기록했다. 이는 폭스바겐그룹(2.8%) 등 다른 경쟁업체의 영업이익률을 2배 이상 뛰어넘는 수치다.

업계에서는 현대차그룹이 견조한 수익성을 기록한 배경으로 ‘미국 관세 리스크 방어’를 꼽는다. 폭스바겐그룹이 미국 관세와 중국에서의 부진을 이유로 영업이익이 전년 대비 53.5% 급감한 것을 고려하면, 현대차그룹은 토요타그룹과 더불어 미국 관세 충격을 현지생산 물량 증가 등으로 비교적 잘 방어했다는 평가다.

아울러 현대차그룹은 앞서 미국 자동차 관세가 15%로 인하됐던 토요타그룹보다 더 낮은 관세비용을 부담한 것으로 나타났다. 실제 현대차그룹이 부담한 관세 비용은 총 7조2000억원(현대차 4조1000억원·기아 3조1000억원)으로, 토요타그룹은 지난해 총 1조2000억엔(11조2000억원)의 관세 비용을 부담했다.

한편, 현대차그룹은 지난해 전 세계 시장에서 727만대를 판매하며, 토요타그룹(1132만대), 폭스바겐그룹(898만대)에 이어 판매량 3위를 유지했다.