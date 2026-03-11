[헤럴드경제=이원율 기자]음주운전 사고를 낸 뒤 달아난 혐의를 받고 있는 배우 이재룡(62) 씨가 사고 나흘 만인 10일 경찰 조사를 받고 4시간여만에 귀가했다.

11일 경찰에 따르면 전날 서울 강남경찰서는 오후 2시께 이 씨를 도로교통법상 음주운전과 사고 후 미조치 혐의를 받는 피의자 신분으로 불러 음주 사고를 내고 도주한 경위 등을 추궁했다.

오후 6시16분께 검은 정장 차림으로 경찰서를 나온 이 씨는 “저의 잘못된 행동으로 많은 분들에게 심려를 끼쳐드려 정말 죄송하다”고 했다.

그는 “사실대로 다 말씀드렸고, 앞으로 있을 법적 절차에도 성실히 잘 따를 것”이라고 했다.

음주운전 혐의를 시인했느냐는 취재질 물음에는 “오래 전에 바로 인정했다”고 했다. 사고 후 도주한 이유에는 “인지를 하지 못했다”며 “나중에 따로 말씀 드리겠다”고 했다.

경찰은 이 씨가 사고 당일 여러 술자리에 참석한 정황을 포착, ‘위드마크 공식’에 따라 당시 혈중알코올농도를 역산하는 과정에 임하고 있다.

위드마크 공식은 시간 경과에 따라 혈중알코올농도를 역추산하는 기법이다. 계산의 변수는 음주량, 음주 시점, 측정 시점, 음주 시작·종료 시점 등이다.

이 씨는 지난 6일 오후 11시께 지하철 7호선 청담역 인근에서 차를 몰던 중 중앙분리대를 들이받고 달아나 약 3시간 후 지인 집에서 경찰에 붙잡혔다.

검거 당시 혈중알코올농도가 면허 정지 수준이었던 이 씨는 첫 조사에서 음주운전 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

그러나 사고 이튿날인 7일 변호인을 통해 ‘소주 4잔을 마시고 차를 몰았으며, 중앙분리대는 살짝 접촉한 줄 알았다’고 했다.

음주 수치 특정을 피하고자 도주한 후 추가로 술을 마시는 이른바 ‘술타기 수법’을 시도했다는 의혹에는 부인한 것으로 알려졌다.

경찰은 이날 조사 내용 등을 토대로 이 씨 사건 처리의 방향을 결정할 방침이다.

한편 이재룡은 1986년 MBC 18기 공채 탤런트로 데뷔했다. 드라마 ‘파일럿’, ‘종합병원’, ‘상도’, ‘불멸의 이순신’, ‘사랑을 믿어요’ 등 다수의 작품에 출연했다. ‘일요일 일요일 밤에’, ‘좋은 아침’ 등 방송에서 MC를 맡은 적도 있다.