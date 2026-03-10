[헤럴드경제=정목희 기자] 이란의 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이(56)에게 충성을 맹세하는 행사가 수도 테헤란에서 열렸다. 모즈타바는 최근 공습으로 사망한 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 차남이다.

9일(현지시간) 테헤란 중심부 엔겔랍 광장에서 열린 행사에는 대규모 시민이 모여 전문가회의(Assembly of Experts)가 선출한 새 지도자에게 충성을 서약했다.

이란 통신사 메르(Mehr)는 “전문가회의 구성원과 종교학자, 국가 엘리트 대표들이 이슬람 혁명의 세 번째 지도자에게 충성을 맹세하며 이를 국가적·정치적 의무라고 밝혔다”고 전했다.

광장에 모인 시민들은 이란 국기와 함께 고(故) 알리 하메네이의 사진, 그리고 새 지도자인 모즈타바 하메네이의 사진을 들고 지지를 표시했다.

앞서 이슬람혁명수비대(IRGC)도 새 최고지도자에게 충성을 서약한 바 있다.

이란에서는 최고지도자가 취임할 때 별도의 취임 선서를 하지 않는다. 대신 지도자가 선출되면 군과 국가기관, 종교기관 대표들이 차례로 충성을 맹세하는 방식으로 권력 승계가 이뤄진다.

모즈타바 하메네이는 아버지의 강경 통치 노선을 이어받아 이슬람 가치와 반미 외교 정책을 핵심 기조로 유지할 가능성이 크다는 전망이 나온다.

다만 권력 승계 이후 그가 마주할 정치적 환경은 녹록지 않다. 블룸버그통신은 이날 모즈타바가 미국과 이스라엘 등 외부 군사 압박뿐 아니라 세습 권력에 반발하는 국내 여론의 분노에도 직면하고 있다고 전했다.

이란 내부에서 모즈타바를 향한 반감은 정치적 반대 세력을 탄압해 온 정권의 통치 방식과 경제 전반에 퍼진 정경 유착·부패 등에 대한 불만에서 비롯된 것으로 분석된다.

블룸버그 조사에 따르면 모즈타바 하메네이는 런던 고급 주택과 유럽 호텔 등을 포함한 대규모 글로벌 부동산 자산을 구축한 것으로 알려졌다.

한편 이날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 “전쟁이 곧 끝날 것”이라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 “전쟁의 끝을 결정하는 것은 미국이 아니라 우리”라며 결사항전 의지를 밝혔다. 혁명수비대는 이어 “미국과 이스라엘의 공격이 계속된다면 이 지역에서 단 1리터의 석유 수출도 허용하지 않을 것”이라고 강조했다.

이란 정부도 미국과의 협상 가능성을 일축했다. 아바스 아락치 이란 외무장관은 PBS 인터뷰에서 “세 차례 협상 이후 미국 협상단 스스로 큰 진전이 있었다고 말했지만 결국 우리를 공격하기로 결정했다”며 “미국과의 대화 재개는 더 이상 우리의 의제가 아니다”라고 말했다.