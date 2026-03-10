현지 상용 고객 유치 촉진 위한 4자 MOU 체결 한국 관광 홍보관서 비즈니스 세일즈 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 지난 3일부터 5일까지 독일 베를린 국제관광 박람회에서 독일 상용고객 유치 촉진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 방한 비즈니스 관광에 대한 홍보를 진행했다고 10일 밝혔다.

독일 베를린 국제관광 박람회는 세계 최대 규모의 관광 분야 B2B 박람회로, 이번 행사에서는 한국관광공사 프랑크푸르트지사와 공동으로 글로벌 관광 산업 동향 소개와 맞춤형 비즈니스 세일즈 프로그램이 함께 진행됐다.

특히, 이번에 체결된 MOU는 티웨이항공과 함께 ▷한국관광공사 ▷인세니오 유한회사(독일 중소기업협의회 상임 고문) ▷프랑크푸르트라인마인 유한회사의 4자 MOU 협약을 체결한 것으로, 독일 기업을 대상으로 한국 방문을 활성화하고 한국과 독일 양국 간 비즈니스 교류를 확대하기 위해 추진됐다.

티웨이항공은 협약을 통해 상용기업 인센티브 프로그램에 가입하는 독일 중소기업을 대상으로 ▷특별 운임 제공 ▷무료 수하물 추가 ▷여정 변경 수수료 2회 면제 독일 철도 도이치반 무료 연결 서비스 등 다양한 혜택을 제공하여 독일 비즈니스 고객의 방한 만족도를 높이는 데 협력할 예정이다.

더불어 한국관광공사는 티웨이항공을 통해 한국을 방문하는 독일 비즈니스 승객에게 ▷맞춤형 방한관광정보 제공 ▷충전식 교통카드 제공 ▷블레저 관광지원 등 다양한 지원을 시행할 계획으로, 이를 통해 한국 방문 외국인 비즈니스 고객의 편의를 높이고 한국 관광 활성화에도 기여할 예정이다.

현재 인천-프랑크푸르트 노선을 운항중인 티웨이항공은 ▷파독 근로자 60주년 고국 방문 행사 지원 ▷주프랑크푸르트 총영사관 감사장 수상 ▷부산·울산·경남 지역 독일어 말하기 대회 후원 등 다양한 활동을 펼쳐 왔다.

티웨이항공 관계자는 “독일 상용 고객 유치를 위한 이번 협약을 통해 양국 기업 간 교류를 확대하고 한국 방문을 활성화할 수 있게 되어 기쁘다”며, “앞으로도 안전 운항을 최우선으로 하여 글로벌 상용 고객 확보와 고객 서비스 증대를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.