[헤럴드경제=나은정 기자] 국내 이커머스 업체 컬리 김슬아 대표의 남편 정모(49) 씨가 수습직원 성추행 혐의를 모두 인정했다.

10일 서울동부지법 형사5단독 추진석 부장판사 심리로 열린 공판에서 정씨 측은 “혐의를 모두 인정하고 깊이 반성한다”고 밝혔다.

정씨 측은 사건 이후 수습직원 A씨를 정직원으로 채용하는 등 피해 회복을 돕고 용서를 구한 끝에 원만하게 합의를 마쳤으며, 처벌불원서도 제출받았다고 설명했다.

정씨는 최후진술을 통해 “인생에서 가장 부끄러운 일로 남을 것”이라며 “주취 중 실수로 치부하지 않고, 삶의 태도와 자기통제의 문제로 받아들이겠다”고 말했다.

넥스트키친 대표인 정씨는 지난해 6월 서울 성동구의 한 식당에서 수습직원 A씨를 성추행한 혐의로 지난 1월 재판에 넘겨졌다.

정씨는 이날 회식자리에서 A씨의 팔과 허리 등을 만지며 “나는 네가 마음에 든다”, “누가 뭐라 해도 내가 킵(정규직 전환) 하겠다”는 취지의 말을 한 것으로 조사됐다.

검찰은 정씨에게 징역 1년에 집행유예 2년, 성폭력 치료프로그램 수강·취업제한 명령 3년을 구형했다.

선고기일은 다음 달 7일 오후 1시 50분이다.