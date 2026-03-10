- ISSA(세계청결산업협회), (주)메쎄이상 공동 주최, 9월 16일부터 3일간, 코엑스 마곡 개최

- 청소·위생 산업의 글로벌 네트워크 확장하고 혁신 기술과 솔루션 공유

- 업계 최고 수준의 교육 세미나와 트렌드, 지속 가능한 성장 인사이트 제공

세계 최대 청소·위생 산업 박람회 ‘ISSA SHOW ASIA 2026’이 2026년 9월 16일 수요일부터 18일 금요일까지 서울 코엑스 마곡전시장에서 막을 올린다. ISSA SHOW는 관련 산업에서 가장 권위 있는 글로벌 박람회로 미국(라스베가스), 호주(시드니), 이탈리아(밀라노)에서 개최해왔지만 아시아에서 개최되는 것은 이번이 처음이다.

이번 박람회는 1,000조원 규모로 커질 글로벌 청소 서비스 시장과 아시아·태평양 시장을 잇는 핵심 비즈니스 플랫폼 역할을 맡게 된다. 글로벌 청소 서비스 시장은 연 평균 7.2%의 성장률이 기대되며 2024년 4,240억 달러 규모에서 2032년 7,341억 달러(한화 약 1,060조원) 규모까지 성장할 것으로 보인다(Fortune Business Insights, “Cleaning Services Market Report”, 2025). COVID-19 이후 위생 환경에 대한 관심이 높아지며 아·태(APAC) 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 핵심 시장으로 부상하고 있다. 특히 한국, 중국, 인도를 중심으로 스마트·친환경·로봇 기반 기술 도입이 빠르게 확산되며 시장 성장을 이끌고 있다.

이러한 흐름 속에서 ‘ISSA SHOW ASIA’는 단순한 박람회를 넘어 혁신 기술과 지속 가능한 성장 솔루션을 공유하는 업계의 구심점 역할을 할 전망이다. 박람회 기간 중에는 업계 최고 수준의 전문가들이 참여하는 교육 세미나와 기술 설명회도 함께 열려, 국내 관련 산업의 역량을 글로벌 수준으로 끌어올릴 것으로 기대된다.

행사를 공동주최하는 ISSA(세계청결산업협회)는 1923년 설립 이후 전 세계 1만 1천여 개 회원사를 보유한 세계 최대 청소, 위생 및 시설 관리 산업 협회이며, (주)메쎄이상은 연간 120여회의 전시회를 개최하는 글로벌 전시 전문 기업이다.

개최지인 코엑스 마곡전시장은 서울 서부 산업 클러스터와 인접해 있으며 지하철, 공항철도, 버스 등 대중교통을 통해 공항과 도심에서 접근성이 뛰어난 국제 전시장이다. 참여기업이 세계 각국의 유통사, 제조사, 기관 등 글로벌 파트너와의 협업, 수출 기회를 모색하기에 유리한 환경을 제공한다.

청소, 위생, 방역 및 시설 관리까지 위생 산업의 전 분야를 아우르는 ISSA SHOW ASIA 2026 전시회 참여 부스 신청은 온라인을 통해 선착순으로 마감된다. 또한 사전등록 시 무료로 전시회 관람이 가능하다. 전시회 기업 참가와 참관객 사전등록은 모두 ISSA SHOW ASIA 홈페이지에서 신청할 수 있다.