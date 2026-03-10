[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 블랙핑크 멤버 제니가 사생활 침해 및 허위 사실 유포 등에 강경 대응을 예고했다.

소속사 오에이(OA)엔터테인먼트는 9일 “최근 온라인 커뮤니티와 소셜 미디어를 중심으로 소속 아티스트 제니에 대한 악의적인 비방, 근거 없는 추측성 게시물 등을 게시해 허위 사실 유포에 의해 아티스트의 명예를 훼손하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다”고 밝혔다.

특히 “사실과 전혀 다른 내용을 기반으로 한 허위 게시물을 유포해 아티스트의 명예를 훼손하는 피해를 주는 사례와 함께, 아티스트의 개인적인 시간을 방해하거나 이동 경로를 따라다니는 등 사생활을 침해하는 행위 또한 늘어나고 있어 상황을 엄중하게 인지하고 있다”고 경고했다.

이어 “아티스트의 명예 및 권익을 침해하는 행위에 대해 법률 자문을 바탕으로 법적 대응을 준비하고 있다”고 전했다.

소속사는 “아티스트의 명예와 권익, 초상권 및 기타 지식재산권을 침해하는 행위 그리고 사생활을 침해하는 행위에 대해 사안의 중대성에 따라 민·형사상 법적 조치를 포함한 강경한 대응을 진행할 예정이며, 이 과정에서 어떠한 선처나 합의도 없을 것”이라고 덧붙였다.

제니는 최근 발매 1주년을 맞이한 첫 정규 앨범 ‘루비’를 통해 셀럽이 아닌 아티스트가 됐다. 그 과정에서 일부 누리꾼들이 사실과 다른 허위 루머를 퍼뜨리고 있다.

최근 프랑스 파리에선 일부 무례한 대중이 제니에게 집요한 사인 요구를 해 이들이 비판을 받기도 했다. 파리 시내에서 이동 중인 제니에게 몰려들어 사인과 사진 촬영을 요청하고, 여기에 그치지 않고 제니를 따라가며 계속 말을 걸거나 동선을 막는 이들 때문에 제니가 곤란해하는 영상이 소셜미디어에서 9일 화제가 된 바 있다. 이 영상에서 제니는 “오늘 저만의 시간을 가질 수 있을까요”라며 “지금 이런 상황이 저한테 무척 스트레스가 될 것 같아요”라고 피로를 호소했다.

한편, 제니는 지난달 27일 블랙핑크 멤버들과 팀 3집 ‘데드라인’을 발매했다.